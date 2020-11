La reine Naija a « peur » de la NBA YoungBoy mais est ouverte à une collaboration

Alors qu’elle adorerait entrer en studio avec le rappeur, Queen se demande «s’il est accessible».

Aujourd’hui (11 novembre), NBA YoungBoy a surpris ses fans avec sa mixtape Jusqu’à mon retour. Le rappeur montant a récemment célébré son album Haut atteignant la première place des charts, et alors que son succès continue de grimper, YoungBoy a été confronté à un certain nombre de problèmes personnels qui obscurcissent ses réalisations. Autant qu’il fait des vagues dans l’industrie, il semble que l’artiste louisianais a également fait bouger les choses pour son équipe juridique. Il y a eu des incarcérations et des accusations d’agression, sans parler des disputes entre les mères de ses enfants – dont l’une aurait abouti à un coup de couteau impliquant Yaya Mayweather qui est actuellement enceinte de son fils. Queen Naija a récemment partagé son premier album mal compris, un projet qui a atteint le n ° 1 des charts R&B, et elle est allée sur Live pour discuter avec les fans. On lui a demandé si elle collaborerait avec NBA YoungBoy, et bien qu’elle y soit ouverte, elle a également fait quelques admissions. « Je sens que je peux faire quelque chose comme ça lowkey », a déclaré Queen. « J’ai l’impression que je pourrais faire quelque chose comme ça. » « J’ai l’impression que ce serait super dope, être sur le crochet, lui faisant son chant mélodique ou rappant », a-t-elle ajouté. « Mais je ne vais pas vous mentir. J’ai un peu peur de NBA YoungBoy. » Son fils a interrompu ses pensées mais après lui avoir parlé, la reine Naija est revenue. « J’ai peur. Je ne sais pas pourquoi. Je me demande s’il est accessible, » ajouta-t-elle en riant. « J’aimerais bien. » Regardez-la en parler ci-dessous.