La reine mère a menti à la princesse Diana à propos de l’affaire du prince Charles et de Camilla

Le prince Charles et la princesse Diana se sont mariés en 1981 avec un mariage de contes. Cependant, leur mariage n’était pas un conte de fées. C’était truffé de trucs et de mensonges. Et quand Diana s’est enquise du fait que le prince de Galles l’avait trompée avec Camilla Parker Bowles, plusieurs autres membres de la famille royale et employés de maison étaient malhonnêtes sur ce qui se passait, y compris la grand-mère de Charles, la reine mère.

Lisez la suite pour découvrir ce que la reine mère a dit à sa petite-fille lorsqu’elle a posé des questions sur l’infidélité de Charles et à quoi ressemblait la relation du prince avec sa grand-mère.

La reine mère avec le prince Charles et la princesse Diana | Photothèque Tim Graham via Getty Images

Le prince Charles était très proche de la reine mère

Elizabeth Bowes-Lyon est devenue la reine Elizabeth, la reine mère pour éviter toute confusion avec sa fille la reine Elizabeth II lorsqu’elle a succédé au trône après la mort du roi George VI.

En grandissant, le prince Charles avait une relation étroite avec sa grand-mère. Il a même été rapporté que l’héritier présumé était son petit-fils préféré.

L’Express a noté que Charles aurait déclaré que sa relation avec sa grand-mère «signifiait tout» pour lui et qu’il «l’adorait absolument».

Prince Charles et la reine mère | Photos de renard / Getty Images

Tout le monde savait que Charles avait une liaison derrière le dos de la princesse Diana

En raison de leur proximité, la reine mère n’était pas disposée à exposer les transgressions de son petit-fils avec une autre femme à la princesse Diana.

Dans un épisode de podcast BBC Radio 5 Live intitulé «Images of Diana», le biographe de la princesse Andrew Morton a expliqué que tout le monde dans la maison royale savait que Charles et Camilla avaient une liaison mais que personne ne confirmerait les soupçons de Diana.

« C’étaient les courtisans, les fonctionnaires, les chefs, les gardes du corps – tout le monde était dans le coup », a déclaré Morton. «Et c’était une sorte de monde kafkaïen dans lequel ils vivaient, où Diana soupçonnait Charles et Camilla de vivre ensemble et tout le monde disait ‘non non non, ne sois pas une fille aussi stupide’ – pour citer la reine mère – ‘ce ne sont que des amis.’ »

La reine mère, la princesse Diana et le prince Charles | Jayne Fincher / Princesse Diana Archive / Getty Images

La reine mère a interdit à tout le monde de dire le nom de Diana

Lorsque Diana et Charles se sont séparés, la reine mère a interdit à tout le monde de prononcer le nom de la princesse en sa présence. Un ancien écuyer de la reine mère, le major Colin Burgess, a déclaré au Daily Mail:

Malgré toute la gentillesse et la chaleur qui l’ont rendue si populaire, il y avait une traînée d’acier dans la reine mère et j’ai eu un aperçu de ce que ça pouvait être de la croiser peu de temps après avoir commencé à travailler pour elle à l’été 1994. Une fois Diana s’est séparée de Charles, elle était très persona non grata, et je n’ai plus jamais entendu son nom mentionné par ou devant la reine maman.

Le prince et la princesse de Galles ont divorcé en 1996, un an avant la mort de Diana à la suite d’un accident de voiture à Paris.

La reine mère est décédée dans son sommeil le 30 mars 2002, à l’âge de 101 ans.

Le 9 avril 2005, le prince Charles a épousé Camilla, duchesse de Cornouailles.