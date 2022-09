La reine Margrethe du Danemark supprime les titres de prince et de princesse de ses petits-enfants

Des changements sont en cours au sein de la famille royale danoise.

Le 28 septembre, le palais royal a annoncé que la reine Margrethe II du Danemark avait décidé de retirer à ses petits-enfants les titres de prince et de princesse, ainsi que les titres de « Son Altesse ». Les enfants du deuxième fils de la reine, le prince Joachim, seront plutôt comtes et comtesse.

« Sa Majesté a décidé qu’à compter du 1er janvier 2023, les descendants de Son Altesse Royale le Prince Joachim ne pourront utiliser que leurs titres de comte et de comtesse de Monpezat, les titres de prince et de princesse qu’ils détenaient jusqu’à présent étant supprimés », a déclaré le palais dans un communiqué publié sur son site Internet, ajoutant qu’ils « devront donc être traités comme des excellences à l’avenir ».

Les enfants du prince Joachim – Nikolai, 23 ans, Félix, 20 ans, Henrik, 13 ans et Athéna, 10 ans – conserveront également leur place dans l’ordre de succession, a noté le palais. Les quatre membres de la famille royale sont actuellement septième à dixième dans la lignée du trône.

Aucun changement n’est apporté à l’héritier du trône, le prince héritier Frederik, son épouse, la princesse héritière Mary, et leurs enfants – le prince Christian, 16 ans, la princesse Isabella, 15 ans et les jumeaux de 11 ans, le prince Vincent et la princesse Joséphine.

La reine espère qu’en supprimant leurs titres de prince et de princesse, les quatre petits-enfants pourront «façonner leur propre vie dans une bien plus grande mesure sans être limités par les considérations et devoirs particuliers qu’une affiliation formelle à la Maison royale du Danemark en tant qu’institution implique.

Le palais a déclaré que la décision de la reine est « conforme aux ajustements similaires que d’autres maisons royales ont effectués de diverses manières ces dernières années ».

En 2019, le roi de Suède Carl XVI Gustaf a annoncé que les enfants de la princesse Madeleine et du prince Carl Philip ne seraient plus des membres officiels de la maison royale, selon People. Bien qu’ils conserveraient leurs titres de prince et de princesse, ils n’auraient pas à exercer de fonctions royales. Seul héritier du trône, la princesse héritière Victoria et ses enfants seraient considérés comme des membres officiels.

Quant à la famille royale britannique, le roi Charles III est devenu chef de la monarchie après la mort de la reine Elizabeth II. Le prince William et Catherine, duchesse de Cornouailles et de Cambridge, ont été promus prince et princesse de Galles.

Au fil des ans, il y a eu des changements dans la famille royale. En 2019, le prince Andrew a demandé à se retirer de ses fonctions publiques au milieu de ses problèmes juridiques. La reine a ensuite dépouillé ses affiliations militaires et ses patronages royaux.

Pendant ce temps, le prince Harry et Meghan, duchesse de Sussex, ont annoncé en janvier 2020 qu’ils démissionneraient en tant que membres officiels de la famille royale.

À l’heure actuelle, le roi Charles, la reine consort Camilla, le prince et la princesse de Galles sont des membres actifs de la famille royale britannique avec le prince Edward, comte de Wessex, Sophie, comtesse de Wessex, la duchesse de Gloucester, la princesse Anne, le duc de Gloucester, le duc de Kent et la princesse Alexandra, selon le site Internet royal.