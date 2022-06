La reine étourdit les téléspectateurs avec l’ours Paddington

La reine a stupéfié les téléspectateurs en fléchissant ses talents d’actrice dans un sketch spécial Platinum Jubilee Paddington Bear, dans lequel elle partage une conversation sur le stockage des sandwichs à la marmelade avec le personnage bien-aimé de Michael Bond. Jetez un oeil ci-dessous:

Le clip a été créé pour ouvrir la Platinum Party au Palais hier (samedi 4 juin), avec le monarque vu assis à une table à Buckingham Palace avec Paddington, exprimé par Ben Whishaw, pour prendre un thé avant le début de la grande fête.

L’ours demande à son compagnon : « Peut-être voudriez-vous un sandwich à la marmelade ? J’en garde toujours un pour les urgences.

Il récupère ensuite un sarnie à l’intérieur de son chapeau rouge emblématique et le montre à Liz, qui répond avec un sourire: « Moi aussi – je garde le mien ici. »

La reine sort ensuite son propre sandwich à la marmelade de son sac à main, ajoutant: « Pour plus tard. »

La reine a surpris la nation au cours du week-end du Jubilé avec une apparition dans un sketch avec Paddington Bear. Crédit : YouTube/Famille royale/BBC

Alors que le couple apprend que la fête est sur le point de commencer, Paddington retire sa casquette au monarque et dit: « Joyeux Jubilé, et merci pour tout. »

De nombreux téléspectateurs ont été émus par le court sketch amusant et poignant, avec le journaliste de la BBC Michael Cowan tweetant : « C’est à égalité sinon mieux que la scène olympique de James Bond. La reine prenant le thé avec Paddington – incroyable qu’à 96 ans et après 70 ans sur le trône, elle ait encore le pouvoir de surprendre.

Quelqu’un d’autre a convenu: «Le sketch avec la reine et Paddington était si adorable qu’il m’a fait pleurer. Qu’elle était partante pour ça – Et un bon jeu aussi ! Quelles belles années 70…?»

Après avoir démontré son talent d’actrice, je pense que la reine devrait jouer le rôle de June Whitfield dans un redémarrage d’Ab Fab. — Le Jase 🐶 🎸 🎥 (@jasemonkey) 5 juin 2022

Un autre a dit que nous devrions « la faire entrer EastEnders‘, tandis qu’un autre a écrit : « Qui a jamais eu l’idée que c’était fantastique, mieux que les Jeux olympiques de James Bond et c’était génial. Le jeu de la reine était brillant, il ne faut pas oublier que Paddington était CGI (imagerie générée par ordinateur). Et que vous soyez des partisans royaux ou non, tout le monde devrait aimer ça.

Un cinquième a ajouté: « C’est si gentil !!! J’adore Paddington ! Quand il a dit ‘Merci pour tout!’ – oh ! Fantastique (et surprenante) ouverture de la Party at the Palace à Buckingham Palace !”

Certaines personnes n’étaient pas convaincues que la reine dans la vidéo était vraiment elle, cependant, avec un tweet: « Incroyable combien de personnes confondent un » faux profond « avec la vraie personne. »

Quelqu’un d’autre a répondu en plaisantant: « Si vous essayez de dire que ce n’est pas vraiment Paddington, je devrai vous demander de sortir. »

Il est clair que le sens de l’humour de Sa Majesté est toujours intact ! Crédit : YouTube/Famille royale/BBC

Le palais de Buckingham a déclaré que la reine estimait que l’occasion d’inviter Paddington à prendre le thé était « trop ​​amusante à manquer », déclarant dans un communiqué: « Sa Majesté est bien connue pour son sens de l’humour, il n’est donc pas surprenant qu’elle ait décidé de participer dans le sketch de ce soir.

« Il y avait un intérêt pour le processus de tournage et d’animation et l’opportunité d’inviter un ours célèbre à prendre le thé était tout simplement trop amusante pour être manquée.