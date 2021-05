La reine Elizabeth rend hommage au défunt mari le prince Philip avec des bijoux sentimentaux

FABER plaque à induction avec hotte version recyclage GALILEO NG (Filtre avec le socle de cuisine H 60 ou 80 mm - Verre)

La hotte Galileo Faber, dont le nom rend hommage au génie italien, est un bijou de technologie qui se situe en Classe A +++, indiscutable haut de gamme dans la catégorie induction. Invisible et très fonctionnelle, elle représente la maximale perfection esthétique entre plaque et hotte dans un seul produit complètement de haute gamme. Hotte et plaque de cuisson sont la combinaison parfaite et efficiente caractérisée par esthétique précise dans les moindres détails et grandes performances. Touch slider control, puissance et sécurité maximales, faible niveau de bruit. Galileo Faber se distingue aussi pour la technologie waterproof. Toute perte de fluides n'interfèrent pas avec la cuisson et elles sont collectées dans un compartiment de dimensions stratégiquement réduites au point de permettre l'insertion d'un tiroir porte-outils dans l'espace sous-jacent. FONCTIONS PLAQUE À INDUCTION Bridge zones 2 Niveaux de puissance 9 Timer min-max 1-59 min. Intensive Arrêt automatique Protection contre la surchauffe Protection anomalie électricité ou voltage Système détection récipient Protection arrêt automatique Indicateur allumage Sécurité enfants CARACTERISTIQUES PLAQUE INDUCTION Finition Verre noir Dimensions produit LxP (mm) 830x520 Zones induction 4 2100-3700 W unique 4200-7400 W bridged Commandes Touch slider Puissance (W) 7400 Voltage (V) 220-240 Fréquence (HZ) 50/60 CARACTERISTIQUES HOTTE Grille en fonte Commandes Touch slider Filtre antigraisse autoportants lavables au lave-vaisselle Sortie d'air 220x90 mm Classe énergétique A+++