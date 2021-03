La reine Elizabeth publie une déclaration après la révélation du prince Harry et de Meghan Markle

L’interview franche d’Oprah Winfrey avec le duc et la duchesse de Sussex a été diffusée dimanche soir aux États-Unis, et le sujet couvert dans ce révélateur a fait la une des journaux du monde entier quelques instants plus tard.

L’attention que l’événement télévisé a attiré n’était pas surprenante compte tenu de la nature rare de deux membres de la famille royale britannique s’ouvrant sur des allégations de racisme, d’idées suicidaires, d’un manque de soutien et de sécurité, et bien plus encore.

C’était forcément un orateur public. Mais ce n’est que mardi midi que le palais de Buckingham a ajouté une voix royale officielle à ce bavardage avec une déclaration publiée au nom de la reine Elizabeth II elle-même.

« Toute la famille est attristée d’apprendre à quel point ces dernières années ont été difficiles pour Harry et Meghan », lit-on dans le communiqué. «Les questions soulevées, en particulier celle de la race, sont préoccupantes. Bien que certains souvenirs puissent varier, ils sont pris très au sérieux et seront traités par la famille en privé. »

Soulignant le soutien au couple au centre des revendications, le message s’est terminé par une note selon laquelle « Harry, Meghan et Archie seront toujours des membres de la famille très aimés. »

Le prince Harry et l’ancienne Meghan Markle ont exprimé leur amour et leur respect pour la reine lors de leur rencontre avec Winfrey, mais ils ont également noté qu’ils ne ressentaient pas le soutien de l’establishment royal, connu sous le nom de The Firm, lorsqu’il s’agissait de lutter contre la désinformation sur dans les médias ou en aidant une Meghan alors enceinte alors qu’elle était submergée par la dépression et cherchait une aide en santé mentale.

En rapport

Ils n’ont pas non plus ressenti d’amour et de soutien de la part du membre de la famille anonyme qu’ils prétendaient leur avoir fait part de «préoccupations» quant à «la couleur sombre» de la peau de leur fils à sa naissance.

La déclaration de mardi du palais de Buckingham n’est pas entrée dans les détails de ces allégations, ni n’a révélé si une enquête officielle sur les allégations serait ouverte.

Une semaine plus tôt, le palais de Buckingham avait annoncé une enquête officielle après qu’un journal britannique eut publié une allégation selon laquelle Meghan aurait intimidé un ancien assistant.

« Nous sommes clairement très préoccupés par les allégations du Times suite aux affirmations faites par d’anciens membres du personnel du duc et de la duchesse de Sussex », a noté le palais à l’époque. « En conséquence, notre équipe des ressources humaines examinera les circonstances décrites dans l’article. Les membres du personnel impliqués à l’époque, y compris ceux qui ont quitté le foyer, seront invités à participer pour voir si des leçons peuvent être tirées. »