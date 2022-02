La reine Elizabeth II fête ses 70 ans de règne : toutes les séries que vous pouvez voir sur sa vie spectaculaire

SÉRIES

La monarque est montée sur le trône le 6 février 1952 à l’âge de 25 ans. De Spoiler, nous vous disons toutes les séries que vous pouvez voir si vous êtes un amoureux de tout ce qui se passe avec la royauté.

©Getty ImagesReine isabelle II.

Reine Elizabeth II d’Angleterre fête ce dimanche 70 ans de règne après être monté sur le trône le 6 février 1952 alors qu’il avait 25 ans. Elle est née à Londres, la fille aînée du duc et de la duchesse d’York (plus tard le roi George VI et Elizabeth), et a été éduquée à la maison par des tuteurs privés.

Elle a commencé à exercer des fonctions publiques pendant la Seconde Guerre mondiale, servant dans l’Auxiliary Territorial Service, la branche féminine de l’armée britannique à l’époque. À la mort de son père en 1952, elle devient chef du Commonwealth des Nations et reine des sept pays indépendants qui en font partie : Royaume-Uni, Canada, Australie, Nouvelle-Zélande, Afrique du Sud, Pakistan et Ceylan.

Avant cette célébration, Spoiler vous laissera une liste de quelques séries et films qui racontent comment sa vie a été de profiter :

La Couronne

« La Couronne » est l’une des séries les plus réussies et qui a réussi à conquérir le public en Netflix sur le règne d’Elizabeth II d’Angleterre. Il raconte les événements depuis le mariage d’Elizabeth avec Philip, duc d’Édimbourg, en 1947, jusqu’au règne de la reine au 21e siècle.

La série a été lancée en 2016 avec Claire Foy jouant Elizabeth au début de son règne pour les premières saisons. Plus tard, il est revenu en 2019 avec Olivia Colman réalisant le casting des saisons 3 et 4.

La cinquième et dernière saison de The Crown arrive en novembre 2022. Cette dernière racontera l’histoire de la séparation du mariage de Charles et Diana, qui a officiellement pris fin en 1996, mais il n’est pas clair si elle décrira également les événements qui ont conduit à la mort tragique de la princesse dans un accident de voiture en 1997.

La Maison Royale

la minisérie la maison de windsor Il comporte six chapitres d’une heure chacun couvrant les 100 dernières années de l’histoire de la dynastie régnante de Grande-Bretagne. Au cours du documentaire, il raconte comment cette dynastie britannique a survécu aux crises et aux luttes de pouvoir au cours des cent dernières années. L’histoire de Diane de Galles est l’axe des derniers chapitres. Il peut être vu sur Netflix.

Les Windsor

Malgré que Reine Elizabeth II n’apparaît pas, il y a des références à sa figure dans « The Windsors », une sitcom Netflix qui raconte la vie de la famille britannique. La bande ne change pas les noms des membres de la famille royale.

Les personnages principaux sont : le prince William, Kate Middleton, le prince Charles, Camilla Parker Bowles, le prince Harry, Meghan Markle ou encore Pippa Middleton.

nuit royale

Cette série montrera et développera le 8 mai 1945, jour de la victoire en Europe après la Seconde Guerre mondiale et la chute des nazis. La ville de Londres célèbre la fin de la guerre, et au palais de Buckingham, la princesse Margaret et sa sœur Elizabeth font partie de l’événement

Même si, en réalité, les deux princesses étaient soumises à un couvre-feu strict et surveillées par un groupe de gardes armés, ce film réinvente cette nuit de liberté comme une aventure à travers Londres pleine d’excitation, de danger et de romance.

