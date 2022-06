La reine Elizabeth II fait une apparition surprise sur le balcon de Buckingham Palace

La reine Elizabeth II a terminé le jubilé de platine avec une apparition sur le balcon du palais de Buckingham.

L’apparition de la reine est intervenue après le Platinum Pageant, une procession en quatre actes dans les rues de Londres. Le concours comprenait un défilé militaire, des représentations de marionnettes, une représentation des cultures de tout le Commonwealth et une finale musicale interprétée par Ed Sheeran.

Les festivités ont commencé vers 9h00 HE. Des membres de la famille royale, dont le duc et la duchesse de Cambridge, leurs enfants, le prince Charles et Camilla, duchesse de Cornouailles, sont apparus dans le public, regardant le défilé coloré défiler dans les rues entourant le palais de Buckingham.

Les artistes interprètes ou exécutants sont vus pendant le concours du jubilé de platine devant le palais de Buckingham. Dominic Lipinski – Images PA / Images PA via Getty Images

Juste après 11 h 30 HE, le Royal Standard a été hissé au-dessus du palais de Buckingham. Le drapeau indique que la reine est en résidence.

L’étendard royal est élevé au-dessus du palais de Buckingham. Ben Stansall / AFP via Getty Images

À 12h05 HE, après qu’Ed Sheeran ait interprété « Perfect » sur les marches du palais, la reine Elizabeth II est sortie sur le balcon. Elle portait une tenue vert vif, un rang de perles et un chapeau vert assorti, et utilisait une canne pour marcher.

La reine Elizabeth II se tient sur le balcon pendant le Platinum Pageant. Chris Jackson/Getty Images

La reine portait également une broche cloutée qui ressemblait à une couronne.

Le prince Charles, Camilla, la duchesse de Cornouailles, le duc et la duchesse de Cambridge, le prince Louis, la princesse Charlotte et le prince George l’ont également rejointe, se tenant côte à côte dans une démonstration d’unité alors que l’hymne national jouait et que des feux d’artifice éclataient au-dessus.

Camilla, duchesse de Cornouailles, le prince Charles, la reine Elizabeth II, le prince George, le prince William, la princesse Charlotte, le prince Louis et Catherine, la duchesse de Cambridge se tiennent sur le balcon du palais de Buckingham. Chris Jackson/Getty Images

Le prince Harry et sa femme, Meghan, duchesse de Sussex ne sont pas apparus.

L’apparition majestueuse a été suivie d’une performance énergique de « Dancing Queen » d’ABBA.

Les festivités du jubilé de platine ont commencé le jeudi 2 juin, en commençant par le Trooping the Colour, un défilé cérémoniel qui marque l’anniversaire officiel de la reine (son anniversaire réel est le 21 avril). Des milliers de personnes se sont rassemblées devant le palais de Buckingham pour regarder les festivités et apercevoir la reine.

Les foules bordent le centre commercial pendant le concours du jubilé de platine devant le palais de Buckingham alors que la reine apparaît sur un écran. Dominic Lipinski – Images PA / Images PA via Getty Images

La reine, dont la dernière apparition publique avant les célébrations remonte au 23 mai, a fait deux apparitions jeudi sur le balcon du palais de Buckingham. Le premier s’est produit lorsqu’elle a reçu un salut royal alors que les troupes passaient devant le palais.

Ensuite, elle est apparue avec des membres actifs de la famille royale – y compris le duc et la duchesse de Cambridge et leurs enfants – alors qu’ils regardaient un survol de la Royal Air Force.

Le duc et la duchesse de Cambridge regardent un survol avec leurs enfants le prince Louis, la princesse Charlotte et le prince George. Daniel Leal / AFP via Getty Images

La reine a raté plusieurs célébrations au cours des quatre jours, notamment le service national de Thanksgiving du vendredi, le derby d’Epsom le samedi 4 juin, ainsi que le concert du jubilé le samedi soir.

Le service national de Thanksgiving a eu lieu à la cathédrale Saint-Paul de Londres le vendredi 3 juin, mais la reine n’était pas présente. Harry et Meghan ont fait une apparition au service à la place de la reine, qui est restée au château de Windsor pour se reposer après les activités de jeudi.

TOPSHOT – Le prince britannique Harry et son épouse Meghan, le duc et la duchesse de Sussex, arrivent au service national d’action de grâces pour le règne de la reine à la cathédrale Saint-Paul. TOBY MELVILLE / PISCINE/AFP via Getty Images

Les experts royaux ont déclaré qu’il pourrait y avoir « une certaine importance » aux événements manquants de la reine, citant des raisons telles que « l’inconfort ».

« La bonne nouvelle est que nous l’avons vue (jeudi) et elle avait l’air bien », a déclaré Wilfred Frost, contributeur de NBC News, lors de la 3e heure d’aujourd’hui vendredi. « Je ne pense pas qu’il y ait quoi que ce soit de spécifique, c’est juste maintenant que 96 fait des ravages. »

