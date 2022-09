La reine Elizabeth II était une fan de Twin Peaks, déclare le compositeur de l’émission

À la suite de la mort de la reine Elizabeth II, des célébrités du monde entier ont partagé des histoires sur leurs expériences avec le monarque et, dans certains cas, nous ont donné un aperçu de sa vie personnelle. Alors qu’il était bien connu que la reine aimait ses corgis et ses chevaux, on savait peu de choses sur le royal privé stoïque.





Mais selon une interview déterrée avec le compositeur Angelo Badalamenti, Sa Majesté Royale était une passionnée Pics jumeaux ventilateur.

À tel point, en fait, qu’elle a une fois refusé une performance d’anniversaire privée de Paul McCartney des Beatles en faveur de regarder le classique culte surréaliste.

« À l’époque où Pics jumeaux commençait à faire le tour du monde, j’ai pris l’avion pour Londres en Concorde, pour travailler avec Paul McCartney à Abbey Road. Il a dit: « Laissez-moi vous raconter une histoire » », a déclaré le collaborateur de longue date de David Lynch à NME en 2011. Badalamenti a composé la musique pour les deux Pics jumeaux et son film préquel Feu marche avec moi; la bande originale de ce dernier a ensuite été désignée comme la meilleure bande originale de film de NME à ce jour.

« Peu de temps avant que nous nous rencontrions, on lui avait demandé de jouer pour la reine pour son anniversaire. Et quand il l’a rencontrée, il a commencé à dire: » Je suis honoré d’être ici ce soir, Votre Majesté, et je suis va jouer de la musique pour vous. Et la reine dit : ‘Je suis désolée, je ne peux pas rester, il est huit heures moins cinq et je dois y aller et regarder Pics jumeaux. »

Nous ne voudrions pas manquer un épisode non plus, Votre Majesté.





Badalamenti partage la question qu’il demande aux réalisateurs de composer de superbes bandes sonores

L’une des parties les plus frappantes de l’œuvre de David Lynch, de Pics jumeaux à Velours bleu, a toujours été le score. Utilisant le son pour créer un environnement déconcertant dans lequel la réalité peut être pliée, Badalamenti fournit une solide colonne vertébrale au surréalisme de Lynch.

Et la clé pour faire une bonne bande-son, dit-il, est de créer un contraste.

« Comme Julee Cruise, avec sa voix éthérée et angélique… de la faire chanter dans un bar rugueux, comme elle le fait dans Feu marche avec moi. Je veux dire, il n’y a aucun moyen en enfer que ça arrive vraiment. C’est le contraste qui fait que ça marche », a-t-il dit.

Pour obtenir ce contraste, Badalamenti a partagé la seule question qu’il pose aux réalisateurs avant de composer une bande originale : que voulez-vous que votre public ressente ?

« Voulez-vous leur faire peur ? Se tortiller sur leur siège ? Se sentir belle ? Et la façon dont ils répondent à cette question me donne des indices sur lesquels travailler », a-t-il déclaré. « Je traduis leurs mots en musique. »