La reine Elizabeth II est décédée à l’âge de 96 ans

La famille royale a officialisé la mort de la reine Elizabeth II à l’âge de 96 ans, après avoir annoncé jeudi des problèmes de santé.

© GettyLa reine Elizabeth II est décédée à l’âge de 96 ans.

La famille royale a publié une déclaration sur les réseaux sociaux officiels pour confirmer La mort de la reine Elizabeth II à l’âge de 96 ans. Dans la matinée de jeudi, une grande inquiétude avait été signalée par ses proches et les médecins qui l’ont soignée après une aggravation de son état de santé. Il était au sommet de la monarchie britannique de 1952 jusqu’au 8 septembre 2022, pour l’instant son fils, le prince Charles, prendra le trône.

Depuis le palais de Buckingham, ils avaient annoncé dans la journée qu’une évaluation complémentaire avait été réalisée sur la monarque et les spécialistes s’inquiétaient pour la monarque et recommandaient qu’elle reste sous surveillance médicale. Immédiatement, on apprend que son fils Carlos et son petit-fils Guillermo se sont rendus à Balmoral, sa résidence en Ecosse où il se reposait et est finalement décédé.

+ La reine Elizabeth II est décédée

A travers une publication sur les profils officiels sur les réseaux sociaux de la famille royale, la mort de la reine Elizabeth II a été officiellement communiquée. La déclaration se lit comme suit : « La reine est décédée paisiblement à Balmoral cet après-midi. Le roi et la reine consort resteront à Balmoral ce soir et retourneront à Londres demain ». De cette manière, l’opération London Bridge sera réalisée avec les protocoles correspondants.

Buckingham Palace a publié une deuxième déclaration avec les mots de l’actuel roi Charles : « Le décès de ma Mère bien-aimée, Sa Majesté la Reine, est un moment de la plus grande tristesse pour moi et pour tous les membres de ma famille. Nous pleurons profondément le décès d’une chère Souveraine et d’une chère Mère. Je sais que sa perte sera profondément ressenti à travers le pays, les Royaumes et le Commonwealth, et chez d’innombrables personnes à travers le monde« .

« Pendant cette période de deuil et de changement, ma famille et moi serons réconfortés et soutenus par notre connaissance du respect et de la profonde affection dans lesquels la reine était tenue. »termine la déclaration du roi Carlos. Selon les diktats de l’opération London Bridge, le fils d’Elizabeth II sera désigné pour prendre le trône demain, à 10 heures. Des nouvelles et des mouvements officiels sont attendus.

