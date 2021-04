La reine Elizabeth dit au revoir au prince Philip avec une note posée sur son cercueil

La reine Elizabeth II a poursuivi sa tradition d’envoyer des lettres au prince Philip une dernière fois lors de ses funérailles, une semaine seulement après sa mort à 99 ans le 9 avril.

Une lettre et une couronne de la reine, sa femme depuis plus de 73 ans, étaient placées sur le cercueil du duc d’Édimbourg. Bien que le contenu de la note, écrite sur le papier à lettres de la reine, ne soit pas clair, les photos semblent révéler qu’il lisait en partie «Je t’aime».

Quelques détectives sur les réseaux sociaux spéculé que la note disait: «Your Loving Lilibet». Utilisée par la famille proche, Lilibet est un surnom que la reine a reçu lorsqu’elle était jeune parce qu’elle ne pouvait pas prononcer son propre nom. Philip était connu pour utiliser ce terme d’affection dans ses lettres à elle et à son sujet, écrivant une fois à la reine mère: «Cherish Lilibet? Je me demande si ce mot suffit à exprimer ce qu’il y a en moi.

Le couple royal a commencé à échanger des lettres au début de leur fréquentation après qu’Elizabeth, alors âgée de 13 ans, ait rencontré Philip, un prince vert et danois de 18 ans. Alors que Philip était sur le point de s’enrôler dans la Royal Navy, leur relation en personne a été interrompue jusqu’à ce que les deux commencent à échanger des lettres. Quand Philip est revenu, il a demandé au roi George VI la main de sa fille en mariage.

Les deux se sont mariés le 20 novembre 1947, avec leur mariage diffusé dans le monde entier à la radio. Après avoir passé les premières années de leur mariage à Malte, où Philip était en poste comme officier de marine, ils sont retournés en Angleterre après la mort du roi George VI. Elizabeth est devenue le nouveau monarque en 1953. Le couple royal a ensuite eu quatre enfants ensemble, huit petits-enfants et 10 arrière-petits-enfants.

« La reine a été complètement dévastée », a déclaré la contributrice royale de NBC News Camilla Tominey à Weekend 45secondes.fr la semaine dernière. Avant les funérailles d’aujourd’hui, la reine est retournée au travail mardi et a repris ses fonctions royales.

Lors de la cérémonie intime avec seulement 30 membres de la famille proche présents, la reine s’est assise seule en raison des restrictions du COVID-19 et des directives de distanciation sociale qui l’auraient obligée à se trouver dans une «bulle» avec les personnes présentes afin d’être à moins de 6 pieds d’eux.

La reine Elizabeth II prend place pour les funérailles du prince Philip, décédé à l’âge de 99 ans, à la chapelle Saint-George, à Windsor, en Grande-Bretagne, le 17 avril 2021. Victoria Jones / .

Wilfred Frost, présentateur de CNBC et fils de David Frost, a déclaré samedi matin que la «bulle» de la reine était son mari avant sa mort. Il a ajouté qu’être seule à ses funérailles est assez poignante, disant qu’elle « n’aura littéralement pas d’épaule sur laquelle pleurer ».

Depuis sa mort, les hommages ont afflué dans le monde entier pour le prince Philip. Tout au long de la semaine, le compte Twitter officiel de la famille royale a partagé diverses photos, souvent inédites, de Philip, dont une photo inédite du couple royal au sommet des Coyles of Muick en Écosse en 2003.

Après l’annonce du décès de Philip, une jolie photo de la reine et de son mari a été partagée sur Twitter, photographiée par Annie Lebowitz en 1997. La photo touchante était accompagnée d’une citation de la reine elle-même qui résumait parfaitement son mariage avec Philip.

«Il a été, tout simplement, ma force et je suis resté toutes ces années, et moi et toute sa famille, et cela et bien d’autres pays, lui devons une dette plus grande qu’il n’aurait jamais réclamé, ou que nous ne saurons jamais», le légende lue.