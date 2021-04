La reine Elizabeth avait une tradition d’anniversaire romantique avec le prince Philip

C’est un autre jour marquant pour la famille royale britannique. À peine une semaine et demie après la mort du prince Philip et quelques jours seulement après ses funérailles, sa femme, la reine Elizabeth II, aura 95 ans mercredi.

Bien sûr, l’événement de cette année sera différent des célébrations passées. Cette fois, le monarque est en deuil.

Il n’y aura pas de salut de 41 canons à Hyde Park, pas de salut de 21 canons à Windsor Great Park et pas de salut de 62 canons à la Tour de Londres. Il n’y aura aucun plan pour la célébration publique annuelle, Trooping the Colour, qui aura lieu dans les mois à venir. Mais ceux-ci ont tous été annulés l’année dernière également en raison de la pandémie.

Il existe cependant une tradition qui n’a jamais été brisée auparavant. Pour la première fois en plus de 70 ans, la reine Elizabeth ne se réveillera pas avec une fleur de son mari le jour de son anniversaire.

La reine Elizabeth II et le prince Philip, duc d’Édimbourg se tiennent la main alors qu’ils quittent un service de commémoration pour marquer la fin des opérations de combat en Afghanistan à la cathédrale St Paul le 13 mars 2015 à Londres. Max Mumby / Indigo / Getty Images

Le duc d’Édimbourg, semble-t-il, était un romantique qui savait marquer une occasion spéciale – sans exception.

En 1976, une histoire d’UPI, qui se déroule juste avant la fête du 50e anniversaire de la reine, notait que «le matin de l’anniversaire, la reine trouvera une fleur sur son plateau de petit-déjeuner», l’appelant «un gage que son mari n’oublie jamais».

En fait, le prince Philip n’a fait que rendre le geste plus grand au fil des années.

L’année dernière, alors qu’Elizabeth approchait de son 94e anniversaire, la rédactrice en chef du magazine Majesty, Ingrid Seward, a parlé à Sky News de la douce tradition du couple et a déclaré: « Le prince Philip lui apporte toujours un beau bouquet de fleurs. »

La reine Elizabeth II reçoit des fleurs du duc d’Édimbourg alors qu’elles sont reçues par des sympathisants du centre-ville d’Uxbridge lors de leur visite du jubilé d’or à Middlesex en 2002. Images PA via Getty Images

Et, après 73 ans de mariage, il a toujours su quelles fleurs obtenir.

« Je pense qu’elle aime les fleurs blanches, et il y a toujours du muguet », a déclaré l’expert royal. « Elle aime les fleurs, alors c’est ce qu’elle aura. »

C’est aussi ce qu’elle s’est assuré que le prince Philip avait alors qu’il reposait vendredi dernier – son cercueil couvert de fleurs blanches à la chapelle St George du château de Windsor.

La reine Elizabeth II regarde le cercueil du prince Philip, duc d’Édimbourg, est placé lors de ses funérailles à la chapelle St George du château de Windsor le 17 avril 2021. Jonathan Brady / Getty Images

Dans l’interview de Seward, elle a également noté que même si la célébration de l’anniversaire de l’année dernière avait dû être rationalisée pour la reine, cela n’aurait pas été un problème.

«Je ne pense pas que la reine s’en souciera trop parce que, parce qu’elle a dit une fois qu’il y avait tellement d’anniversaires et tellement d’anniversaires que ‘nous, en tant que famille, ne sommes vraiment enclins à célébrer que tous les 10 ans.’» Et Seward a ajouté: « Elle pense beaucoup aux autres plutôt qu’à elle-même. Elle a ce merveilleux sens du devoir et elle est très humble. «

Sa Majesté en a encore une fois donné la preuve mercredi avec un message qu’elle a partagé sur les réseaux sociaux qui parlait davantage de la mort de Philip que de sa propre journée spéciale.

Le message de la reine aux personnes du monde entier qui ont envoyé des hommages et des messages de condoléances après la mort du duc d’Édimbourg. pic.twitter.com/1apW7s1zXS – La famille royale (@RoyalFamily) 21 avril 2021

«J’ai, à l’occasion de mon 95e anniversaire aujourd’hui, reçu de nombreux messages de bons voeux, que j’apprécie beaucoup», écrit-elle.

«Alors qu’en tant que famille, nous vivons une période de grande tristesse, cela nous a tous réconfortés de voir et d’entendre les hommages rendus à mon mari, de la part de ceux du Royaume-Uni, du Commonwealth et du monde entier. Ma famille et moi tenons à vous remercier pour tout le soutien et la gentillesse qui nous ont été témoignés ces derniers jours. Nous avons été profondément touchés et nous continuons de nous rappeler que Philip a eu un impact si extraordinaire sur d’innombrables personnes tout au long de sa vie.

En rapport: