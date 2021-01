« La reine du flow »: voici à quoi ressemblera Carolina Ramírez dans la saison 2 en tant que Yeimy Montaya

Peu de séries latino-américaines ont connu un tel succès que «La reine du flow » dans les années récentes. La série avec Carolina Ramirez, Sandrés Sandoval et Juan Manuel Restrepo ont été renouvelés pour une deuxième saison après un accord entre Caracol Televisión et Netflix.

Après avoir fait une grande première dans son pays natal La Colombie, la série a atteint le plateforme de streaming pour le reste du monde, récoltant également une grande popularité auprès du public international. Par conséquent, la série aura un partie 2, mais les enregistrements qui commenceraient dans le 2019 ont été retardés par la pandémie coronavirus (COVID-19).

Aujourd’hui, presque un an après avoir annoncé que les acteurs reviendraient sur le plateau d’enregistrement, les chapitres se sont développés petit à petit avec tous les mesure de sécurité. Dans ce cas, c’est plus compliqué, car il y a de nombreuses scènes de concert difficiles à recréer avec le distanciation sociale.

Pour calmer les fans, les deux Carolina Ramirez comme d’autres acteurs de la distribution principale ont téléchargé des mises à jour de leurs enregistrements, mais personne ne s’attendait à ce que dans l’un d’eux le look final de Yeimy montaya dans la deuxième saison de « La reine du flow».

C’EST CE QUE CAROLINA RAMAÍREZ AIMERA COMME YEIMY MONTAYA DANS «LA REINA DEL FLOW» 2

Bien que l’on sache déjà que Carolina Ramirez Je reviendrais pour le saison 2 de « La reine du flow», Les fans ont été surpris par le nouveau look de la chanteuse Yeimy Montoya. L’actrice a téléchargé une photo avec le look de l’un des spectacles qu’elle jouerait dans la série de Netflix, et c’est assez impressionnant.

Il se compose d’un costume qui semble être fait de paillettes d’argent. L’ensemble se compose d’un gilet avec un décolleté qui semble avoir une fente vers le bas et un pantalon ajusté à la taille. Elle ne s’apprécie pas bien à l’intérieur mais il semble qu’elle porte aussi un chemisier avec les mêmes caractéristiques.

En outre, Caroline Elle est présentée en maquillage de spectacle, mettant en valeur ses yeux avec un eye-liner et des couleurs assorties à ses cheveux. En ce qui concerne la coiffure, tout semble indiquer que Yeimy aura les cheveux plus rangés avec ce look élégant, avec deux tresses qui tomberont sur les côtés du hauteur de ta poitrine.

La deuxième saison de « La reina del flow » sortira ce même 2021 en Colombie (Photo: Caracol TV)

« J’ai aussi hâte comme vous de pouvoir vous présenter Yeimy de cette saison; il suffit de croiser les doigts pour que cette nouvelle vague de covid ne nous empêche pas d’enregistrer les deux derniers mois qui restent … C’est pourquoi: Prends soin de toi chère pour que la vie puisse continuer», Écrit-il dans sa publication de Instagram.

Pour l’instant, on sait peu de choses sur ce qui se passera dans le Deuxième Saison de « La reine du flow», Mais les fans se souviennent que Yeimy a fini en prison et a perdu ses parents à cause de Charly, donc son chemin pour venger sa famille n’est pas encore terminé. Malheureusement, tout était compliqué pour elle.

Pas seulement Charly est devenue une chanteuse lui volant ses chansons, mais aussi un vieil ennemi est revenu la hanter en mettant risque pour sa famille. En outre, Juan, son partenaire, voit comment son producteur perd du terrain alors que Charly continue de chercher à retrouver sa liberté et à riposter à Yeimy.

En conversation avec EFE, Torres a annoncé que la nouvelle saison débutera deux ans après la fin de la première saison et pendant Charlie Flow reste en prison pour la mort de Gemme, « de nouveaux personnages marqueront l’histoire« , juste quand Yeimy il est à son meilleur, tant sur le plan professionnel que personnel.