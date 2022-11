La Reine du Flow pourrait-elle avoir une saison 3 ? : Un acteur a excité les fans

Netflix

Les deux premières saisons de La reine du flux Ils ont fait fureur et les fans en attendent toujours plus. Pour cette raison, ils étaient enthousiasmés par les commentaires d’un acteur de la série. Connaître tous les détails.

©IMDBLa reine du flux

Avec son arrivée sur Netflix La reine du flux traversé les frontières de manière inattendue. D’origine colombienne, cette fiction a balayé le monde et est rapidement devenue l’une des préférées de la plateforme. Et cela, bien sûr, a été une grande surprise car les deux saisons qu’il a, les deux ont plus de 20 épisodes chacune. En d’autres termes, la bande était un excellent produit qui, malgré sa longueur, a séduit les utilisateurs.

De plus, l’année dernière, lorsque la deuxième édition est arrivée sur Netflix, elle a été l’une des plus vues en quelques semaines seulement. De plus, il est resté pendant des mois dans le TOP 10 comme l’un des plus choisis. Cependant la réalité est que La reine du flux Il a déçu ses fans et cela n’a rien à voir avec sa fin. Eh bien, la fin de l’histoire était tout à fait acceptable et même un peu prévisible, mais elle a laissé les téléspectateurs en vouloir plus..

A tel point que, depuis la fin de La reine du flux de nombreux fans se battent encore car une troisième saison est en cours de création. En tout cas, jusqu’à présent, il n’y a eu aucune nouvelle concernant une suite malgré le fait que plusieurs acteurs aient avoué leur intérêt pour de nouveaux épisodes. En effet, désormais, l’un des interprètes qui faisait partie de la deuxième édition a enthousiasmé les téléspectateurs avec un commentaire sur Instagram et une galerie d’images.

Il s’agit de Juan Palau, qui dans la deuxième partie a joué Drama Key, l’un des grands amis de prison de Charly Flow (Carlos Torres).. L’acteur et qui est également chanteur a partagé diverses photos du tournage sur son profil officiel et a écrit : « Que diriez-vous d’une troisième saison? ». Et avec cela, il a fait sensation et est rapidement devenu viral, générant ainsi de grandes attentes.

Cependant, il convient de noter qu’à l’heure actuelle, aucune information ne permet de savoir si cela peut être réalisé ou non. Aussi, en tenant compte du présent de chaque interprète, notamment des protagonistes : Carolina Ramírez et Carlos Torres, qui sont plongés dans d’autres projets, pour le moment c’est très difficile. Pour autant, tout n’est pas perdu car les acteurs manifestent toujours en faveur d’un retour de Yeimy, Charly et de tout leur entourage.

