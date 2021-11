« La reine du flow » : la fin de la saison 2 expliquée

La deuxième saison de « La reine du flux« Terminé en Colombie le 10 septembre 2021, mais les nouveaux épisodes de la telenovela avec Carolina Ramírez, Carlos Torres et Andrés Sandoval ne sont arrivés sur Netflix qu’à la mi-novembre de la même année, donc les fans peuvent revoir l’histoire de Yeimy Montoya , Charly Cruz et Juan Camilo Mesa.

Tout au long du deuxième volet de « La reine du flux« Yeimy a débattu entre pardonner à Charly tous les dommages qu’il lui a causés et se donner une seconde chance avec lui ou continuer la famille qu’il a formée aux côtés de Juancho et Emilio. Décision qui a été compliquée en raison du retour de Catalina, Manín et d’autres ennemis.

Après plusieurs attaques contre elle et sa famille, l’interprète de ‘7 Vidas’ a réussi à vaincre Manín, grâce au travail d’Alicia Núñez, à la collaboration de la police et de la DEA, et au soutien de Charly, Juancho et doña Ligia, qui a donné le coup de grâce à Dúver Cruz.

Malgré la mort de son plus grand ennemi, « La reine du flux« Je ne pouvais pas être calme, puisque Titano a kidnappé Erick et Irma pour se rendre à Yeimy et venger la mort de son frère Lucio. Une fois de plus, avec l’aide des deux hommes de sa vie, elle a réussi à sauver son fils et à se débarrasser de Yair Albarracín.

Erick et Irma ont été kidnappés par Titano, qui voulait venger la mort de son frère Lucio (Photo : La reina del flow 2 / Caracol TV)

QUE S’EST-IL PASSÉ À LA FIN DE LA DEUXIÈME SAISON DE « THE QUEEN OF THE FLOW » ?

Après la mort de Manín et Titano, Yeimy n’avait plus qu’un ennemi, Mike Rivera, qui, même s’il ne semblait pas si dangereux, a osé kidnapper l’interprète de ‘Destino’ dans le dernier chapitre de la deuxième saison de « La reine du flux« Quand elle a quitté le mariage de Ligia avec Botero et est allée parler à Juancho de l’avenir de leur relation.

Le producteur de Grey Shark a pris la femme qui a révélé tous ses sombres secrets avec l’intention de se débarrasser d’elle, mais comme d’habitude il a confié le travail à quelqu’un d’autre. Antonio, un homme qui avait besoin d’argent pour le traitement du cancer de sa fille, semblait disposé à exécuter les ordres de son patron, cependant, remarquant qu’il s’agissait de Yeimy, il a changé d’avis et l’a aidée à s’échapper.

En dernier recours, Mike a tenté d’échapper à la police en laissant Sapphire abandonnée même s’il a promis de ne pas la laisser en rade en signe de gratitude pour sa loyauté. Cependant, les autorités sont arrivées à l’heure et l’ont arrêté pour l’enlèvement de Yeimy et d’autres crimes.

Suite aux déclarations de Catalina, Zafiro et Antonio, Mike Rivera a été condamné à plusieurs années de prison et sur le chemin du pénitencier, il a été renversé par une voiture et laissé paralysé.

Autrefois le dernier ennemi de « La reine du flux« Disparu, Charly a donné à Yeimy des documents qui prouvent le retour des chansons qu’il a volées dans le passé et a promis de ne pas s’immiscer dans sa relation avec Juancho.

QUE SIGNIFIE LA FIN DE LA SAISON 2 DE « THE QUEEN OF FLOW » ?

Bien que jusqu’à présent, il semblait que Yeimy ait choisi Juan Camilo, leur dernière conversation a révélé que malgré l’affection qu’elle ressent pour l’homme qui l’a aimée pendant plus de vingt ans et ce qu’ils ont vécu ensemble, ce n’est pas avec qui la chanteuse voulait revenir. essayez-le. Ils se sont dit au revoir en bons termes et avec la promesse de toujours se soutenir.

Se sentant vaincu, Charly décide de se rendre au Japon pour rendre visite à sa fille Vanessa, qui épouse secrètement Pite. Cependant, avant qu’il ne puisse prendre ses sacs et partir, Yeimy est apparu à son appartement et lui a donné un baiser passionné, précisant quelle était sa décision.

La deuxième saison de « La reine du flux”Terminé avec les protagonistes du feuilleton colombien participant à une tournée mondiale qui se termine à Medellín. Alors que Yeimy et Charly reprennent leur idylle, Juancho décide de l’essayer avec Daniela.

Même si certains espèrent qu’une troisième saison est quelque peu improbable, compte tenu du dénouement de l’histoire et des déclarations des acteurs. D’accord avec Caroline Ramirez, l’actrice qui joue Yeimy Montoya, le spectacle a atteint sa phase finale.

En fait, quand un adepte lui a demandé de faire plus de saisons de « La reine du flux« Comme s’il s’agissait de « Friends », l’artiste colombien a répondu que cela ne serait pas possible. « ‘Friends’ est une comédie. Ce dramonon est imparable pendant très longtemps. Yeimy a manqué de 7 vies« , Il expliqua.