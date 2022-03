La Reine du Flow a eu de terribles conséquences sur Lucho Velasco, l’interprète de Manín

célébrités

D’origine colombienne, La reine du flux est l’une des séries les plus réussies d’Amérique latine, mais Lucho Velasco ne l’a pas autant appréciée que le reste de la distribution. Savoir pourquoi.

© @lucho_velascoLucho Velasco comme Manin

Avec une histoire complètement différente et innovante en termes de genre dramatique et romantique, La reine du flux il est devenu une sensation dans toute l’Amérique latine. La série, produite par Sony Pictures pour Caracol Televisión en Colombie, a réussi à franchir les frontières grâce à son arrivée sur Netflix. Et, sans aucun doute, c’est son arrivée sur la plateforme qui a réussi à captiver des milliers de fans ravis de l’histoire de Yeimy Montoya.

En fait, même si La reine du flux Il a deux saisons de plus de 20 épisodes chacune, de la même manière que les fans ont été fascinés par l’intrigue. Yeimy Montoya, jouée par Majo Rivera en tant que jeune femme et Carolina Ramírez dans la version adulte, est une femme qui a été trompée par son grand amour et a fini par passer 17 ans en prison pour quelque chose qu’elle n’a pas fait. Un drame parfaitement combiné avec de la musique urbaine et de l’action ainsi qu’une production inégalée.

Sans aucun doute, un succès qui continue d’attirer beaucoup d’attention malgré le fait qu’il soit déjà terminé. Cependant, il convient de noter que tout le monde n’a pas passé un bon moment avec cette fiction. Les acteurs étaient toujours satisfaits de l’excellent travail qu’ils ont accompli et de la réponse des fans. Cependant, il y a l’un des interprètes qui n’a pas eu la meilleure des expériences en raison de son caractère dans La reine du flux.

Il s’agit de Lucho Velasco, qui a donné vie à Manín à la fois dans la première et dans la deuxième partie. Le méchant de cette histoire a passé, tout au long de la fiction, à tourmenter la protagoniste et son entourage afin de se venger. À tel point qu’au fil des chapitres, le personnage et l’acteur ont gagné soit la haine, soit le cœur des fans.

Il arrive souvent que les adeptes de certaines productions ne puissent pas séparer la personne du personnage et finissent par affecter l’acteur ou l’actrice avec des commentaires désagréables sur les réseaux sociaux.. Tel est le cas de Velasco, qui a avoué qu’après ce rôle qu’il a dû interpréter, il souffre de dépression. « La préparation est exhaustive. Camello et moi travaillons à 100% en pensant au personnage et j’essaie de ne jamais m’en séparer, y compris les jours où je n’enregistre pas. Manín est un homme avec beaucoup de conneries dans la tête, alors il me donne la dépression, ils me donnent des maux de tête… parce que cette énergie négative que nous projetons tout le temps vous affecte», a-t-il commencé par dire lors d’une interview.

De même, sa confession s’est ensuite penchée sur les obstacles exhaustifs auxquels il doit faire face, encore aujourd’hui, en raison de la haine des fans. « Il y a de très belles personnes; d’abord, sous la forme d’une blague, ils vous disent comment « oh, putain ! Je ne sais pas quoi », puis ils vous disent « hé, quel bon travail, excellent travail, j’adore ça ». Mais oui, plus que tout sur les réseaux, ce qui se passe aujourd’hui, il y a des gens qui sont très fous et là ils t’insultent très moche et te disent que j’espère que tu meurs, j’espère que tu ne lui feras rien Charlie, mais avec beaucoup de haine« , a déclaré l’interprète.

Cependant, au-delà des conséquences qu’il a subies en raison de son passage en La reine du fluxVelasco a assuré qu’il aimait donner vie à Maín parce qu’il aimait ressentir l’énergie du personnage. D’un autre côté, il a également affirmé que cela l’avait aidé à explorer ses talents d’acteur. « La vérité est que c’est excitant et pour moi, il n’y a pas d’autre moyen de le faire en ce moment que de laisser les personnages prendre le dessus sur moi. Manín est un personnage très puissant, très fort, avec un caractère très écrasant et il m’a pris aussi« , il expliqua.

