La reine de beauté trans assassinée par son mari avec un couteau et une fourchette

Le mari de l’activiste trans et de la reine du concours, Yuni Carey, a admis avoir poignardé sa femme à mort avec un couteau et une fourchette alors qu’il prenait de la méthamphétamine.

Yuni Carey, 39 ans, a été retrouvée morte par la police dans son appartement de Miami, en Floride, mardi 17 novembre, selon WPLG Local 10.

Le département de police de Miami a déclaré que le mari de Carey, Ygor Arrudasouza, avait appelé les services d’urgence vers 4 h 25 du matin pour avouer avoir poignardé Carey alors qu’il consommait de la méthamphétamine. Il a dit à la police que la drogue avait ruiné sa vie.

Plus tard, lors de l’interrogatoire, il a expliqué qu’il était devenu furieux après que Carey lui ait dit «qu’elle avait un homme meilleur». Il a attrapé un couteau et une fourchette dans leur cuisine, l’a poussée au sol et a commencé à la poignarder.

Le rapport de police indiquait qu’Arrudasouza «l’avait poignardée à plusieurs reprises jusqu’à ce qu’il se rende compte de ce qu’il avait fait», ajoutant que l’homme pensait qu’il «méritait la punition qui lui était infligée».

Arrudasouza, détenu sans caution au centre correctionnel Turner Guilford Knight, fait face à des accusations de meurtre au deuxième degré et de voies de fait graves.

L’affaire doit être jugée le 8 mars 2021. Carey est devenu la 37e personne trans violemment tuée aux États-Unis cette année.

On se souvient de Yuni Carey comme «joyeux, fougueux et beau».

Les amis, la famille et la communauté LGBT + de Yuni Carey sont en deuil après sa mort.

Carey est née à Cuba et a ensuite déménagé à Miami avec sa grand-mère. En plus d’être une activiste, un modèle et une reine de reconstitution historique, elle aimait aussi la danse salsa.

Sa tante a écrit sur Facebook: «Mon cœur est lourd, je t’aime ma belle nièce. Reposez-vous au paradis et continuez à voler avec votre belle âme!

«Nous vous aimons et votre attitude courageuse, directe et très terre-à-terre nous manquera. Merci pour votre amour, vos talents, votre esprit d’équipe et votre amour pour les gens. »

Arianna Lint, directrice exécutive du Arianna’s Center dans le sud de la Floride qui travaille avec la communauté trans, a déclaré au Lame de Washington qu’elle connaissait bien Carey et son mari.

Elle a dit: «Ils sont venus au centre pour des examens et pour un soutien émotionnel. J’ai reçu des appels d’elle à plusieurs reprises pour me demander conseil lorsqu’elle s’était disputée avec son mari. En tant que couple, ils faisaient face à des problèmes.

Lint a ajouté: «Elle était la cubaine joviale et joyeuse typique. Elle adorait les fêtes. Elle était très cubaine, très belle.

Bamby Salcedo, président de la société basée à Los Angeles [email protected], a déclaré que Carey était une personne très motivée qui prenait soin de sa grand-mère et était un modèle pour les jeunes trans.

Salcedo a déclaré: «C’est un monde fou, tellement triste. Elle était admirée par tant de personnes dans les communautés trans, son travail dans l’apparat, son travail en tant que prestataire de services, elle était la personne la plus résiliente. C’était une bonne personne.