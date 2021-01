La reine corbeau disparue de la tour de Londres

L’un des corbeaux emblématiques qui réside dans le Tour de Londres est manquant et les responsables craignent le pire. La tour tombera-t-elle, comme le prévient la légende? (Probablement pas.)

Merlina, une femelle corbeau (Corvus corax), a rejoint la communauté des corvidés à la tour en 2007, et règne depuis lors en tant que « souverain du perchoir », les représentants de la tour tweeté dans un fil du 13 janvier.

Mais Merlina, l’un des sept corbeaux royaux de la tour, a disparu depuis plusieurs semaines, « et son absence continue nous indique qu’elle est peut-être tristement décédée », ont écrit des représentants dans l’un des tweets .

La Tour de Londres, au Royaume-Uni, est une forteresse élevée construite par Guillaume le Conquérant; il a commencé sa construction dans les années 1070, et d’autres monarques ont encore agrandi et renforcé le bâtiment, selon le site Web britannique Palais royaux historiques (HRP). À l’intérieur de ses murs fortifiés, les rois et les reines de Grande-Bretagne ont emprisonné des traîtres à la couronne; exécutions organisées; armes stockées; et accumulé des bijoux précieux.

Ils ont également créé une maison là-bas pour un petit groupe de corbeaux (les oiseaux ont été collectivement connus comme « une méchanceté » depuis au moins 1486, lorsque le terme a été publié dans « The Book of St. Albans, » selon Merriam Webster ). La tradition datant de l’époque ou Charles II – roi d’Écosse, d’Angleterre et d’Irlande de 1660 à 1685 – stipule que six corbeaux doivent vivre dans la tour à tout moment, et « la couronne et la tour elle-même tomberaient s’ils partaient », selon à HRP.

Aujourd’hui, sept corbeaux y résident; six oiseaux «officiels» et un de rechange, selon HRP. Merlina, avec Erin, Grip, Harris, Jubilee et Poppy, occupaient des logements dans la pelouse sud de la tour (le soi-disant corbeau de réserve n’est pas nommé sur le site Web de HRP). L’un des gardes de la tour, connu sous le nom de Beefeater ou Yeoman Warder, est également le Ravenmaster désigné, chargé de s’occuper des oiseaux. Christopher Skaife est l’actuel Ravenmaster, nourrissant ses charges de biscuits pour chiens imbibés de sang « comme une friandise spéciale »; régler les querelles basées sur les troupeaux; et déjouer les tentatives d’évasion, la société Audubon a écrit dans un profil en 2018.

Merlina était « un corbeau à l’esprit libre », et elle a disparu à Noël, Skaife a déclaré à BBC News le 14 janvier. Les plumes dans les ailes des corbeaux de la tour sont régulièrement coupées pour garder les oiseaux près de chez eux, bien que les oiseaux puissent encore voler sur de courtes distances. Malgré ces précautions, certains des corbeaux les plus aventureux parviennent toujours à s’égarer trop loin, ont déclaré des représentants de HRP.

« Il y a une longue et riche histoire des corbeaux repérés dans la région, y compris un couple qui nidifiait à la cathédrale Saint-Paul », ont déclaré des représentants de HRP à 45Secondes.fr dans un e-mail. « En 2011, l’un des corbeaux actuels – Munin – atteint jusqu’à Greenwich [5 miles or 8 kilometers from London], avant d’être renvoyé une semaine plus tard. Cependant, les corbeaux choisissent généralement de rester à la tour, où ils sont incroyablement bien nourris et soignés par le Ravenmaster et son équipe », ont-ils déclaré.

Malheureusement, l’absence prolongée de Merlina suggère que la «reine» de longue date ne rentrera plus jamais chez elle.

« Elle manquera beaucoup à ses collègues corbeaux, le Ravenmaster et à nous tous dans la communauté de la tour », ont tweeté les représentants de la tour.

