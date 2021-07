La Reina del flow 2 Netflix : quand la saison 2 sortira (The queen of flow 2)

Ainsi que « Orange Is the New Black », « Narcos » et « Empire », la série colombienne « La reine du flow» Première le vendredi 9 novembre 2018 à Netflix,

après avoir été diffusé à la télévision dans sa mère patrie La Reina del flow 2. La telenovela a d’abord été diffusée en Colombie et suit Yeimy Montoya, joué par Carolina Ramírez.

Elle avait des rêves d’enfance de devenir chanteuse avant que ses parents ne soient assassinés. Sa malchance a continué quand elle a été accusée possession de cocaïne, par nul autre que son petit ami, et emprisonné pour 17 ans dans États Unis.

Même comme ça, Yeimy a une seconde chance de se venger.

Ce type de drame doit évoluer avec le temps, car ses personnages sont plus complexes qu’un simple système de bien et de mal. Par conséquent, ce fut un soulagement pour les fans lorsqu’ils ont découvert à l’époque que « La reine du flowAurait un Deuxième Saison, mais à l’époque, il était indéfiniment retardé.

Au début, les enregistrements ont été retardés de motifs internes, mais alors la pandémie de coronavirus (COVID-19) forcé la production de Netflix et Escargot commencez vos enregistrements à début 2021.

Quand les nouveaux épisodes de la série arriveront-ils au plateforme de streaming? Ici, nous allons essayer de trouver la réponse.

QUAND LA SAISON 2 DE «La Reina del flow 2» SERA-T-ELLE DISPONIBLE?

The Queen of Flow: La série raconte l’histoire du talentueux Yeimy Montoya. (Telemundo)

Au moment de la publication de cette note, ni Netflix ni Télévision Escargot ont publié une date de sortie officielle pour la deuxième saison de « La reine du flow». Cependant, grâce à quelques publications des acteurs et des participants à leur production, *

vous pouvez connaître une date approximative à l’arrivée sur le quai.

De bonne heure Avril 2019, l’actrice Carolina Ramirez déclaré à la Magazine Vea que les scripts du Deuxième Saison l’écriture avait commencé et il espérait commencer à enregistrer bientôt. Cependant, en juillet de la même année, quand il parlait à La voix de la Galice, a reconnu qu’à l’époque, il ne savait pas si les nouveaux chapitres seraient enfin rédigés.

Heureusement, après plusieurs retards, le tournage a commencé le 16 janvier 2020: «Dans cette deuxième (saison), nous serons sous la direction de (les réalisateurs) Klych López et Andrés López (…), dans une saison qui promet beaucoup de choses: de nouveaux personnages, une nouvelle musique, des looks renouvelés mais sans perdre cette essence qui les a fait coller à la TV pour 83 chapitres. Cette fois, ce sera 80« , Révélé Ramirez, comme signalé Métro Ecuador.

Bien qu’à la fin de « La reine du flux », Yeimy ait récupéré tout ce qui lui avait été pris lors de la deuxième saison, sa famille sera à nouveau en danger (Photo: Caracol Televisión)

« Avec beaucoup d’émotion, nous avons commencé l’enregistrement de la deuxième saison de ‘La reine du flow‘, qui vient complètement rechargé, avec les personnages attachants de la première saison et de nombreux éléments nouveaux tant en termes de musique que de personnages. Nous avons travaillé très dur pour parvenir à une histoire qui ne cesse de surprendre et avec laquelle nous espérons dépasser les énormes attentes du public et du marché.

« Il ajouta Juana Uribe, vice-présidente de Canal de Télévision Escargot, lors du démarrage des enregistrements.

Il y a une semaine, le 8 janvier 2021, la même Carolina Ramirez a publié une photo du nouveau look de Yeimi montoya dans la nouvelle deuxième saison, avec un look de spectacle, un maquillage de scène et un costume à paillettes argentées. Cependant, la plupart des informations ont été données dans la description de la photo:

La deuxième saison de « La reina del flow » continue d’être enregistrée au milieu de la pandémie COVID-19 en Colombie (Photo: Carolina Ramírez / Instagram)

« J’ai aussi hâte comme vous de pouvoir vous présenter Yeimy de cette saison; Il suffit de croiser les doigts pour que cette nouvelle vague de covid ne nous empêche pas d’enregistrer les deux derniers mois qui restent … Par conséquent: Prends soin de toi chère pour que la vie puisse continuer!« A commenté l’actrice en elle post instagram.

Si cette affirmation est vraie, les enregistrements de « La reine du flow » saison 2 se terminera par Mars 2021. Considérant un mois au moins dans la phase de post-production, puisque ces travaux peuvent progresser dans les deux mois restants, la deuxième saison de la série pourrait arriver en Mai 2021.

Ce serait la première date à laquelle la série serait présentée en première, mais il est très probable que, si les enregistrements sont retardés en raison de la pandémie, le saison 2 de « La reine du flow » Première dans Netflix au bout du 2021. Pour l’instant, il ne reste plus qu’à attendre une confirmation officielle des sociétés de production, pour savoir exactement quand il reviendra. Yeimi montoya au petit écran.

Yeimy a décidé de pardonner à Charly et de se libérer de la haine qu’il ressentait pour lui (Photo: Caracol Televisión)