La règle stricte qu’Elvis Presley a fait suivre à Priscilla pendant leur mariage

Dès le début de la relation entre Elvis et Priscilla, les deux ont été entourés de controverses.

Les deux se sont rencontrés pour la première fois en 1959 lors d’une fête en Allemagne de l’Ouest pendant les années d’Elvis dans l’armée. À l’époque, Priscilla avait 14 ans et Elvis en avait 24.

Dans un essai pour PEOPLE en 1985, Priscila a écrit sur sa première rencontre avec Elvis et sur leur énorme différence d’âge.

« Quand nous nous sommes rencontrés, j’étais une adolescente impressionnable de 14 ans. Il avait 24 ans », a-t-elle déclaré. Selon Priscilla, lorsqu’il a découvert qu’elle était en neuvième année, il a répondu: « Pourquoi, tu n’es qu’un bébé. »

En mai 1967, alors que Priscilla avait 21 ans, elle et Elvis se sont mariés lors d’une cérémonie à Las Vegas. Neuf mois plus tard, le couple a accueilli leur premier et unique enfant, Lisa Marie Presley.

Elvis et Priscilla ont été mariés pendant quatre ans avant de divorcer en 1972.

Cependant, lors du mariage de l’ancien couple, Elvis avait une règle stricte et plutôt étrange qu’il a forcé Priscilla à suivre.

Elvis Presley voulait que Priscilla soit parfaite à tout moment et a refusé de la voir sans maquillage.

Lors d’une apparition en novembre 2016 sur « Loose Woman » d’ITV, Priscilla a admis qu’Elvis avait refusé de la voir sans maquillage ou même avec un air un peu échevelé.

« Certains ne peuvent pas avoir la vérité », a déclaré Priscilla, selon Entertainment Tonight. « J’ai toujours eu un peu de maquillage. Il n’a jamais voulu me voir m’habiller, il voulait voir le résultat final. »

Suite à leur divorce, Priscilla s’est rendu compte qu’Elvis avait essayé de la transformer en sa femme idéale.

« Quelque chose dans son éducation dans le Sud lui avait appris que la » bonne « fille devait être sauvée pour le mariage. J’étais cette fille », a-t-elle écrit à propos de sa ville natale du Mississippi dans son essai pour PEOPLE.

Elle a affirmé qu’Elvis essaierait de « me transformer en sa femme parfaite » et qu’elle porterait « les vêtements, la coiffure et le maquillage de son choix minutieux ».

Il aurait été l’idée d’Elvis que Priscilla porte ses cheveux dans un bouffant, qui est devenu sa coiffure signature, et lui a même dit qu’elle devait porter une quantité plus importante d’eye-liner.

« Vous devez appliquer plus de maquillage autour de vos yeux – les faire ressortir davantage », a décrit Priscilla en lui disant Elvis. « Ils sont trop simples naturellement. »

Priscilla a souligné qu’il lui a fallu des années pour enfin comprendre qui elle était et se construire sa propre personnalité.

« J’ai réalisé que je ne savais pas qui j’étais », a-t-elle déclaré lors de l’émission « Loose Woman ».

Priscilla croyait qu’Elvis avait essayé d’imiter sa défunte mère à travers elle.

Ce n’est un secret pour personne qu’Elvis avait des problèmes de maman profondément enracinés, qui ont finalement saigné dans sa relation avec Priscilla.

Dans ses mémoires de 1985 « Elvis et moi », Priscilla a évoqué la relation inébranlable d’Elvis avec sa mère, Gladys, décédée en 1958.

« Je devais apprendre que la mère d’Elvis, Gladys, était l’amour de sa vie. »

Selon Express, la biographe Alma Nash a souligné que le décès de la mère d’Elvis a coïncidé avec sa rencontre avec Priscilla, ce qui aurait pu conduire à son obsession de la transformer en Gladys.

« Elvis était toujours à la recherche de cette jeune fille qu’il pourrait façonner à l’image de Gladys », a déclaré Nash.

« D’une certaine manière, il habillait les jeunes femmes pour qu’elles lui ressemblent », a-t-elle poursuivi. « Il a choisi leurs vêtements. Priscilla était parfaite. »

