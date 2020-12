La région la plus habitable pour la vie aurait été à plusieurs kilomètres sous la surface martienne: scientifiques

Tendance FP03 déc.2020 14:53:15 IST

Les scientifiques ont déclaré que la région la plus habitable de Mars aurait été à plusieurs kilomètres sous la surface de la planète et que la vie était possible grâce à la fonte souterraine d’épaisses calottes glaciaires en raison de la chaleur géothermique.

Parlant de l’étude, l’auteur principal Lujendra Ojha et le professeur adjoint du Département des sciences de la Terre et des planètes de la Faculté des arts et des sciences de l’Université Rutgers, ont déclaré que même si des gaz à effet de serre tels que le dioxyde de carbone et la vapeur d’eau sont pompés dans le début de Mars. atmosphère dans les simulations informatiques, les modèles climatiques ont encore du mal à supporter un Mars chaud et humide à long terme. Il a ajouté que le concept du jeune paradoxe solaire pourrait être concilié en partie si Mars avait une chaleur géothermique élevée il y a environ quatre milliards d’années.

Selon auteurs de l’étude, le soleil est comme un réacteur de fusion nucléaire massif qui génère de l’énergie en fusionnant l’hydrogène en hélium. Au fil des siècles, il a progressivement éclairci et réchauffé la surface des planètes de notre système solaire. Cependant, il y a environ quatre milliards d’années, il était beaucoup plus faible et le climat du début de Mars aurait donc dû être glacial.

Cependant, la surface de Mars contient à la fois des indicateurs géologiques et chimiques suggérant une abondance de liquide il y a environ 4,1 milliards à 3,7 milliards d’années. Cette dichotomie entre les données géologiques et celles basées sur le climat est le jeune paradoxe du soleil.

Les scientifiques ont examiné les ensembles de données de Mars pour voir si le chauffage par la chaleur géothermique aurait été possible dans cette zone et ont constaté que les conditions nécessaires à la fusion souterraine auraient été présentes sur l’ancienne Mars. Selon eux, même si Mars avait un climat chaud et humide il y a environ quatre milliards d’années, l’eau liquide pourrait n’avoir été stable qu’à de grandes profondeurs en raison de la perte de champ magnétique, de l’amincissement atmosphérique et d’une baisse des températures mondiales.

Ainsi, les scientifiques estiment que même si la vie est née sur Mars, elle peut avoir suivi l’eau liquide à de grandes profondeurs.

Les résultats de l’étude ont été publiés dans la revue Progrès scientifiques.

