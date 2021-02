La refonte hilarante de Carla Dune Meme apporte des acclamations au Mandalorian

Un fan de The Mandalorian a une idée assez intéressante de qui devrait remplacer Gina Carano en tant que Cara Dune et a un lien avec la sitcom emblématique Acclamations. Guerres des étoiles Les fans ont été divisés quand il a été annoncé que Carano avait été renvoyé par Lucasfilm. Pour certains, Cara Dune est un personnage qui valait la peine d’être étoffé, et Carano était l’actrice parfaite pour faire ce travail. Pour d’autres, son personnage n’ajoutait pas grand-chose à The Mandalorian scénario dans son ensemble et ils sont indifférents à son départ.

Peu importe ce que les fans ressentent Gina Carano et Cara Dune, il commence à ressembler à une refonte du personnage. Maintenant, il y a toutes sortes d’opinions sur les médias sociaux sur qui serait la bonne actrice pour succéder, Lucy Lawless étant le premier choix de beaucoup de Guerres des étoiles Ventilateurs. Une nouvelle idée fantaisiste porte les choses à un tout autre niveau avec une proposition que l’actrice Rhea Perlman joue Cara Dune, mais comme elle Acclamations personnage, Carla, faisant d’elle Carla Dune.

Carla Tortelli de Rhea Perlman est assez dure, et on pourrait la voir jouer le rôle de Cara Dune dans la saison 3 de The Mandalorian. Cependant, peu importe à quel point son personnage est dur et sage, Disney et Lucasfilm ne vont pas amener Perlman à succéder à Gina Carano, peu importe le nombre Guerres des étoiles les fans pensent que c’est une idée parfaite. De plus, Perlman ne jouera pas dans le prochain Rangers de la Nouvelle République série non plus, bien qu’il n’ait même pas été confirmé si Carano allait vraiment jouer dans ladite série.

Acclamations a fonctionné de 1982 à 1993, et Rhea Perlman était là dès le début. Elle est apparue dans 271 des 275 épisodes et a pris une place d’invité dans le spin-off Frasier. Perlman est également apparu dans l’épisode pilote de Les Tortellis, qui était un spin-off de courte durée mettant en vedette l’ex-mari de Carla, Nick. Carla était un personnage mesquin qui était souvent méchant avec les clients du bar, y compris les habitués, ce qui en faisait une des préférées des fans au fil des ans. Perlman a maintenant 72 ans, mais on peut l’imaginer apporter facilement son énergie Carla à The Mandalorian, même si ce n’était que pour un petit camée.

The Mandalorian sera de retour pour la saison 3, même si l’attente sera un peu plus longue cette fois-ci, en raison de Le livre de Boba Fett, qui fera ses débuts plus tard cette année sur Disney +. Les choses sont devenues assez émouvantes lors du dernier épisode de la saison 2, il sera donc très intéressant de voir dans quelle direction Dave Filoni et Jon Favreau ont décidé d’aller dans la saison 3. Quoi qu’il en soit, il semble qu’ils recevront maintenant des demandes pour Rhea Perlman. rejoignez le casting maintenant. Vous pouvez voir de quoi Carla de Rhea Perlman Acclamations ressemblerait à Cara Dune ci-dessus, grâce au compte Instagram de Supermercadocomics.

Sujets: The Mandalorian, Star Wars, Disney Plus, Streaming