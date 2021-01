La réédition de ‘Crash’, ‘My girl’ et du film 3D ‘Lupin III: The First’ sort en salles ce vendredi

, 28 janv. () –

La pandémie est visible pendant une semaine de plus sur le panneau d’affichage ce vendredi avec une liste réduite de premières dans lesquelles se démarque la réédition de «Crahs», le thriller réalisé par David Cronenberg récompensé au festival de Cannes en 1996. La comédie française «My Girl» et le film d’animation «Lupin III: The First», une adaptation du manga japonais populaire, ainsi que «The Gazelle Dance» sur grand écran.

Basé sur le roman homonyme de JG Ballard, ce week-end, les théâtres accueilleront la version restaurée de « Crash », le drame de 25 ans mettant en vedette James Spader, Elias Koteas et la lauréate d’un Oscar Holly Hunter et écrit et réalisé par le cinéaste David Cronenberg. Dans le film, James Ballard, un producteur de films prestigieux en crise personnelle et professionnelle, subit un accident de voiture dans lequel le conducteur d’un autre véhicule est également affecté, avec lequel il commence à ressentir une étrange et puissante attraction mutuelle. James plonge dans un monde sombre et méchant dominé par le danger, le sexe et la mort.

Lisa Azuelos dirige ‘Mi niña’, la comedia en la que Heloise, una madre de tres hijos tiene una pequeña crisis cuando la más pequeña de ellos, Jade decide que al cumplir los dieciocho años, abandonará su vida en Francia para seguir con sus estudios au Canada. Alors que le moment pour Jade de continuer sa vie loin de chez elle approche, Héloïse voit son stress augmenter et elle n’arrête pas de penser à tous les moments qu’elle a vécu avec sa petite fille.

«El baile de la gacela» est une comédie costaricienne dans laquelle un ancien footballeur de 72 ans, frustré de n’avoir jamais remporté de championnat, trouve une dernière chance de se racheter dans un concours de danse senior. Son rêve est de remporter le trophée qu’il n’a jamais remporté dans le football. A 72 ans, il trouve une dernière possibilité et changera le ballon pour le salon.

Dans «Espérons que tu meurs», le réalisateur hongrois Mihály Schwechtje fait un cocktail entre adolescence, désir, insécurité et réseaux sociaux dans lequel il raconte une «aventure» en ligne aux conséquences inattendues entre une élève et son professeur d’anglais. Un thriller dans lequel Schwechtje cherche un équilibre entre les technologies actuelles, la sensibilité adolescente et le sexting.

«Lupin III: The First» est l’adaptation d’animation du manga populaire créé par Monkey Punch, devenu une icône au Japon. Réalisé par le réalisateur de Stand by me Doraemon, Takashi Yamazaki, le protagoniste de ce film en 3D se lance dans une grande aventure pour découvrir ce que cache le journal Bresson, un livre qui contient des secrets liés à l’héritage de son grand-père et que lui-même n’a pas compris Voler.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂