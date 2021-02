La rédactrice originale de Joy Annie Mumolo se souvient de son expérience déchirante avec le réalisateur David O. Rusell

La comédie dramatique biographique de 2015 Joie mettant en vedette Jennifer Lawrence était une affaire en grande partie oublieuse. Mais le drame qui s’est déroulé dans les coulisses aurait créé sa propre caractéristique fascinante dans la façon dont Hollywood fonctionne. Annie Mumolo a été engagée pour écrire le scénario du film, basé sur une histoire vraie. Mais une fois le réalisateur David O. Rusell de Livre de jeu Silver Linings et Américain Hustle la renommée a rejoint le projet, Mumolo s’est retrouvée mise sur le côté. Dans une interview avec Variety, Mumolo a expliqué pourquoi toute l’affaire est devenue un souvenir déchirant.

« La Joie le film a été une expérience très déchirante pour moi, et je devais simplement me séparer à cause de cet aspect des choses. Alors que cela allait dans une direction, nous avons reçu un coup de téléphone pendant la nuit pour annoncer un changement. Et puis on m’a demandé de faire des choses qui allaient à l’encontre de ma moralité, et c’était très difficile. Quand je ne me sentais pas à l’aise de faire ces choses qui étaient contraires à mes valeurs, j’étais fustigé. Je ne peux pas en dire trop. Je suppose que probablement parce que je vivais dans la peur. C’est en quelque sorte un témoignage de la puissance de la façon dont dans le show business, les gens ont un pouvoir énorme et ce qu’ils peuvent en faire et comment ils exercent ce pouvoir. «

« Parfois, les gens qui ont tant de pouvoir sont des gens qui ne devraient pas, et dans le monde normal, ils n’auraient pas autant de pouvoir qu’on leur donne. Judd Apatow m’a dit: ‘Certains noms, si ce sont des studios , si c’est de l’argent et des chiffres, ils ne se soucient pas du comportement. Ils ne le font pas. Et il a dit que c’était une chose difficile. Il était un très grand défenseur de moi à l’époque. C’était extrêmement effrayant et une leçon de vie. C’était beaucoup de bouleversements, et c’était juste très étrange. C’est quelque chose que je n’ai jamais vu venir. «

En fin de compte, le crédit du scénario a été attribué à David O. Russell, tandis que Mumolo devait lui aussi partager une « histoire par » crédit. L’incident dans son ensemble est un autre exemple de la manière dont Hollywood traite ses écrivains comme des citoyens de seconde zone. Mumolo s’est remise de l’expérience et se prépare actuellement pour la sortie de sa nouvelle comédie Barb et Star vont à Vista Del Mar, lequel Annie Mumolo coproduit, co-écrit et co-vedette avec Kristen Wiig. Pourtant, Mumolo n’a pas oublié la façon dont elle a été traitée par le Joie l’équipe de production, et le fait qu’elle a ensuite été encouragée à garder le silence sur tout cela pour protéger sa carrière.

« Vous ne pouvez presque pas parler de certaines choses, ce qui est triste en tant qu’écrivain, car à chaque fois que vous parlez en votre nom, les gens vous préviennent: » Vous feriez mieux de ne pas faire ça, les faux ne voudront pas travailler avec vous » Je ne fais que défendre vos droits humains fondamentaux. J’ai eu beaucoup de gens qui m’ont approché à l’époque pour sortir et dire des choses ou en parler. Mais ensuite c’était: « Oh non, vous ne pouvez pas parce que vous ne serez pas embauché. Vous pourriez ne pas être embauché à nouveau parce que vous serez perçu comme étant «difficile».

Réalisé par Josh Greenbaum, à partir d’un scénario écrit par Kristen Wiig et Annie Mumolo, Barb et Star vont à Vista Del Mar met en vedette Annie Mumolo, Kristen Wiig Jamie Dornan, Wendi McLendon-Covey et Damon Wayans Jr. Cette nouvelle a éclaté pour la première fois à Variety.

Sujets: Joie