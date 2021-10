La recrue interdit les armes à feu sur le plateau après un accident mortel de rouille

Des changements sont déjà en cours dans le show-business après la mort tragique de la cinéaste Halyna Hutchins. Jeudi, Hutchins était au Nouveau-Mexique où il travaillait comme directeur de la photographie pour le film Western d’Alec Baldwin. Rouiller. La police enquête actuellement sur la façon dont cela s’est produit, mais le pistolet à hélice donné à Baldwin pour une scène aurait été chargé d’une balle réelle qui a été déchargée pendant le tournage. Hutchins a été frappée et est décédée des suites de ses blessures, le réalisateur Joel Souza étant également blessé.

Après la nouvelle, La recrue Le showrunner Alexi Hawley a décidé que cela n’allait pas se produire sur le tournage de la série télévisée. Il a informé les dirigeants d’ABC qu’il n’utiliserait plus des quarts ou des demi-charges pour filmer de nouveaux épisodes à l’avenir. Au cours des saisons précédentes, La recrue a principalement utilisé CGI pour créer des flashs de bouche, mais il y avait parfois des armes réelles utilisées sur de « grands décors extérieurs ». Cette pratique a maintenant été interdite, comme indiqué dans une note de service remise au personnel par Hawley vendredi, qui a été publiée par THR.

« Les événements tragiques survenus hier au Nouveau-Mexique nous ont tous secoués, et nos pensées vont aux amis et à la famille de Halyna Hutchins et Joel Souza », indique le mémo. « À partir d’aujourd’hui, c’est maintenant la politique sur La recrue que tous les coups de feu sur le plateau seront des pistolets Air Soft avec des flashes de bouche CG ajoutés en post. Il n’y aura plus d’armes « vivantes » dans l’émission. La sécurité de nos acteurs et de notre équipe est trop importante. Tout risque est trop de risque. Comme toujours, si jamais vous vous sentez en danger ou si vous êtes témoin de quelque chose qui vous concerne, n’hésitez pas à le signaler. Ma porte est toujours ouverte. »

Reste à voir à quel point le Rouiller la tragédie affectera d’autres productions cinématographiques et télévisuelles, mais La recrue n’est pas le seul à déjà avancer avec de grands changements. Eric Kripke, le showrunner de Les garçons sur Amazon, a également déclaré qu’il n’y aurait plus d’armes à feu avec des blancs sur ses ensembles. Il a également appelé d’autres cinéastes à se joindre à lui.

« Quelqu’un blessé ou tué sur mon plateau est mon pire cauchemar », a écrit Kripke sur Twitter. « Envoyer de l’amour à la famille d’Halyna Hutchins, @JensenAckles, aux acteurs et à l’équipe de Rouiller. Je suis vraiment désolé. En sa mémoire, un engagement simple et facile : plus jamais d’armes à blanc sur aucun de mes ensembles. Nous utiliserons des flashes de bouche VFX. Qui est avec moi? »

Alec Baldwin était très bouleversé après l’incident tragique et a répondu avec une déclaration publiée en ligne. L’acteur a écrit : « Il n’y a pas de mots pour exprimer mon choc et ma tristesse concernant l’accident tragique qui a coûté la vie à Halyna Hutchins, une épouse, une mère et une collègue profondément admirée. Je coopère pleinement avec l’enquête policière pour déterminer comment cette tragédie s’est produite et je suis en contact avec son mari, lui offrant mon soutien ainsi qu’à sa famille. Mon cœur est brisé pour son mari, leur fils et tous ceux qui ont connu et aimé Halyna. »

L’incident est traité comme un accident et aucune accusation criminelle n’a été déposée pour le moment, mais l’enquête est toujours en cours. Cela rappelle à beaucoup un incident similaire avec Brandon Lee lors du tournage de Le corbeau en 1993, et la famille du défunt acteur a également parlé de l’accident. Cette nouvelle nous vient du Hollywood Reporter.

