La reconstitution scientifique de la voix de Néandertal va encore vous faire craquer

Vous êtes-vous déjà demandé à quoi ressemblerait une reconstitution scientifique d’une voix de Néandertal ? Ne vous posez plus la question, car c’est ici et c’est fantastique :

Dans le segment en question, la coach vocale Patsy Rodenburg explique que, contrairement à la croyance commune, les premiers humains ne parlaient probablement pas avec un grognement grave et guttural.

Au lieu de cela, les peeps probs primitifs ont parlé dans un ton plus élevé, et pour élucider ce point, Patsy a demandé à un type héroïque appelé Elliot de compter jusqu’à trois d’une voix aiguë.

Patsy a expliqué: « Maintenant, nous pourrions avoir une idée qu’un son macho est faible, mais cela pourrait être très utile, mais cela devient encore plus complexe. »

En raison de la forme du corps des Néandertaliens, de leur cage thoracique profonde et de leur crâne lourd, il s’avère que la voix aurait pu être encore plus déformée.

Alors, Patsy a demandé à Elliot d’ajouter un peu de nasalité à sa voix et de compter jusqu’à trois, et il n’a pas déçu.

À ce stade, vous pouvez voir qu’Elliot s’y met vraiment, et plutôt que de simplement modifier sa voix, toute sa psyché régresse à quelque chose qui ressemble à celle de nos ancêtres.

« Ajoutez maintenant à cela le fait qu’ils avaient une poitrine fantastique, qui est un système de soutien de la respiration, qui peut produire une énorme résonance thoracique et une puissance énorme.

Elle a commencé à « engager » Elliot en lui faisant pousser dans sa main, et il a ensuite laissé échapper un tout à fait ridicule : « Un, deux trois ! »

Et juste pour couronner de manière fantastique tout le segment et cristalliser sa place en tant que moment culte de la télévision classique, Patsy a demandé à Elliot de faire un son énorme, et il a livré avec un magnifique: « AAAHHHHHHHH! »