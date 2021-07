La reconnaissance par Netflix de La Casa de Papel

Après l’annonce officielle des deux dates de première qu’il aura Le vol d’argent, Netflix a cessé de donner des nouvelles de la série jusqu’à hier. À travers un teaser sur Instagram, il a confirmé que, le 2 août, la production publiera la première bande-annonce officielle qui fera avancer au moins les cinq premiers chapitres qui sortiront le 3 septembre.







Puis les cinq derniers, qui clôtureront définitivement l’histoire de Le vol d’argent Ils arriveront chez le géant du streaming le 3 décembre et ce sera à ce moment-là que les acteurs feront leurs adieux à la série qui les a catapultés à la renommée internationale. Et, malgré le fait que beaucoup l’aient déjà fait, ils doivent encore se revoir sur le petit écran.

Cependant, avant que cela ne se produise, Netflix n’a pas pu s’empêcher de dire au revoir aux artistes d’une manière très spéciale. Depuis que la série, après l’échec d’Antena 3, est arrivée sur la plateforme, l’Espagne est devenue un grand fournisseur de matériel pour ce service à la demande et les fictions comme les films espagnols lui ont apporté un succès sans précédent auprès des utilisateurs.

C’est pourquoi, évidemment, l’entreprise se souvenait d’eux à tout moment et, bien qu’ils ne s’y attendaient pas, J’envoie à chacun d’eux la combinaison et le masque de Dalí, le costume caractéristique qu’ils portaient en toutes saisons pour mener les assauts.. « Quelle belle illusion de recevoir cette merveille en cadeau. Combien de souvenirs. Quels beaux moments. Fier d’avoir fait partie de ce phénomène mondial» a écrit Enrique Arce, l’interprète d’Arturito.

« Je le garderai toujours comme de l’or sur du tissu», a clôturé l’acteur qui donne vie à l’un des personnages les plus détestés de Le vol d’argent ainsi que deux photos montrant l’ensemble du cadeau. Plus tard, qui a également ajouté aux publications sur Instagram était Esther Acebo, l’actrice qui a joué Stockholm et qui a été la plus excitée par le présent de Netflix.

« Le singe rouge avec qui j’ai partagé tant d’aventures m’est revenu. Le singe, le masque et quelques belles paroles. Quel voyage ! Quelle émotion! Merci infiniment pour votre travail, votre amour et votre confiance en moi pour créer Stockholm», a-t-elle écrit dans sa dédicace accompagnée de deux cartes postales, l’une du cadeau et l’autre dans laquelle on la voit les larmes aux yeux. Et, malgré le fait qu’ils étaient les seuls à partager leur émotion sur les réseaux, la plateforme a envoyé chercher l’intégralité du casting.