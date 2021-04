La reconnaissance de texte Google Lens OCR arrive sur le bureau avec Google Photos sur le Web

Google Lens a ajouté des fonctionnalités vraiment intéressantes ces dernières années. Un outil curieux qui permet analyser des photographies ou prendre des images en direct à partir desquelles extraire des informations ou reconnaître des éléments. Cependant, c’est quelque chose qui a toujours été limité aux téléphones mobiles. Désormais, l’une de ses fonctions atteint également le Web et le bureau: la reconnaissance de texte dans les images.





Google Lens permet extraire des informations pratiquement instantanément des photographies ou ce qui est pointé avec l’appareil photo mobile. Pour ce faire, l’IA de Google analyse ce qu’elle voit et peut reconnaître des plantes, des objets, du texte (par ordinateur ou manuscrite) ou même résoudre des équations mathématiques.

Google Lens était initialement une application indépendante, bien que plus tard, Apple ait décidé d’intégrer le service dans Google Assistant. Plus tard également sur Google Photos. Maintenant, nous l’avons également dans la recherche d’images Google, mais uniquement à partir de l’application mobile.

Du smartphone à l’ordinateur

Grâce à Google Photos, l’entreprise expérimente extrapoler les fonctionnalités de Google Lens depuis les smartphones vers des ordinateurs plus traditionnels. Le service de stockage de photos reconnaît désormais automatiquement le texte des photos et lui permet d’être copié numériquement à partir du Web, a révélé 9to5Google.

La fonctionnalité est disponible uniquement dans la version Web de Google Photos pour l’instant. Lors de l’ouverture d’une photo contenant un type de texte relativement lisible, la photo affichera une petite icône de copie. Lorsque vous appuyez dessus, Google Lens commencera à analyser l’image plus en profondeur et plus tard, l’option de copier le texte de l’image dans une barre latérale apparaîtra.

Pour le moment Google Lens sur le bureau est limité à la fonction de reconnaissance de texte. Il ne fonctionne pas avec le texte manuscrit, n’identifie pas les objets et ne résout pas les équations. Nous verrons dans les mois à venir si de nouvelles fonctions atteignent également le bureau et au-delà du smartphone. Bien qu’il soit vrai que là où Google Lens est le plus utile, c’est sur les appareils mobiles.

L’alternative est d’utiliser les services en ligne Ils exécutent également ces types de fonctions sur le bureau. L’un des plus populaires est newocr.com. Bien qu’il soit gratuit, ne nécessite pas d’inscription et illimité … il génère des étapes intermédiaires telles que devoir télécharger une photo sur le Web et la traiter. Ce n’est pas aussi simple que d’analyser l’image directement à partir de Google Photos. Quoi qu’il en soit, toutes les alternatives sont les bienvenues.

Via | 9to5Google