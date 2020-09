La recherche montre un lien de vapotage avec COVID-19; effets à long terme de l’infection chez les fumeurs de cigarettes électroniques encore inconnus

Les experts ont averti que le virus capitalise selon toute vraisemblance sur les poumons cicatrisés des fumeurs et des vapoteurs.

Janan Moein, vingt ans, a vaporisé son premier stylo il y a un an. À la fin de l’automne, il soufflait dans plusieurs cartouches contenant du THC par semaine – plus, dit-il, que la plupart des gens ne peuvent en supporter.

Puis, début décembre, il s’est retrouvé aux urgences de l’hôpital Sharp Grossmont de San Diego avec un poumon effondré et un diagnostic de maladie pulmonaire liée au vapotage. Son séjour à l’hôpital l’a plongé dans un coma médicalement provoqué, l’a forcé à prendre un appareil respiratoire et a enlevé près de 50 livres de son cadre de 6 pieds 1 pouce en seulement deux semaines.

À un moment donné, a déclaré Moein, ses médecins lui ont donné 5% de chances de survie. Il a décidé que le stylo de cire qu’il avait vaporisé avant son hospitalisation serait le dernier.

Lorsqu’il a contracté un cas bénin de COVID-19 lors d’un barbecue familial il y a trois mois, il savait qu’il avait arrêté pas un instant trop tôt. «Si j’avais attrapé le COVID-19 dans la semaine avant que je ne sois vraiment malade, je serais probablement mort», dit-il.

Depuis le début de la pandémie, les experts ont averti que le coronavirus – un pathogène respiratoire – capitalise très probablement sur les poumons cicatrisés des fumeurs et des vapoteurs. Les médecins et les chercheurs commencent maintenant à identifier les façons dont le tabagisme et le vapotage semblent améliorer la capacité du virus à se propager d’une personne à l’autre, à s’infiltrer dans les poumons et à déclencher certains des pires symptômes du COVID-19.

«Je n’ai aucun doute en disant que le tabagisme et le vapotage pourraient exposer les gens à un risque accru de mauvais résultats du COVID-19», a déclaré le Dr Stephanie Lovinsky-Desir, pneumologue pédiatrique à l’Université de Columbia. «Il est tout à fait clair que le tabagisme et le vapotage sont mauvais pour les poumons, et les symptômes prédominants du COVID sont respiratoires. Ces deux choses vont être mauvaises en combinaison. »

La crise du vapotage de l’année dernière, au cours de laquelle des milliers de personnes comme Moein ont été malades et hospitalisées pour des maladies pulmonaires et respiratoires graves, a souligné les dangers de nombreux produits de cigarette électronique et de vapotage, en particulier les vapeurs à base de marijuana vendues illicitement.

Mais alors que plusieurs études ont montré que le tabagisme peut plus que doubler le risque d’une personne de symptômes graves du COVID-19, les données sur la relation entre le vapotage et le COVID-19 commencent à peine à apparaître. Une équipe de chercheurs a récemment rapporté que les jeunes adultes qui vapotent sont cinq fois plus susceptibles de recevoir un diagnostic de coronavirus.

Une grande partie de ce qui sous-tend la relation entre le tabagisme, le vapotage et le coronavirus reste floue. Les médecins ne savent pas pourquoi le vapotage rend certaines personnes gravement malades, mais semble en épargner d’autres. Et la rencontre étonnamment douce de Moein avec le coronavirus reste également mystérieuse.

Ces questions et d’autres persistantes ont rendu les risques du tabagisme et du vapotage pendant la pandémie difficiles à communiquer.

James Ippolito, un vétéran de l’armée de 26 ans qui vit à Hingham, Massachusetts, est accro au vapotage de la nicotine depuis environ six ans. «Je vape tous les jours, toute la journée», a déclaré Ippolito.

La menace imminente du virus ne l’intimide pas. «Je déteste le dire, mais si j’avais le virus, je vapoterais toujours – je ne penserais même pas que c’était lié», a-t-il déclaré.

Un tel entêtement trouble les experts, qui ont souligné que le COVID n’est pas la première maladie à frapper plus durement les fumeurs et les vapoteurs.

«Les poumons ne sont pas conçus pour respirer régulièrement de la fumée et de la vape», a déclaré le Dr Drew Harris, pneumologue à UVA Health en Virginie. Ces produits, a-t-il ajouté, «font à peu près tout ce à quoi vous pouvez penser».

Environ 34 millions d’adultes fument des cigarettes aux États-Unis, dont beaucoup appartiennent à des communautés de couleur et à faible statut socio-économique – des groupes déjà connus pour être plus vulnérables au virus. Et plus de 5 millions d’élèves des collèges et lycées ont récemment déclaré utiliser des vapos.

Le contenu actif des cigarettes et des vapos varie énormément, allant de la nicotine au THC, l’ingrédient hautement inducteur de la marijuana. Mais de nombreux experts sont plus préoccupés par les autres ingrédients qui ont tendance à les accompagner: des additifs comme les métaux lourds et l’acétate de vitamine E, qui baignent les poumons de toxines et de particules ultrafines qui peuvent empoisonner ou pulvériser les tissus délicats.

Des décennies de recherche ont démasqué la capacité du tabagisme à mettre le système immunitaire en danger. On pense que le coup de poing de produits chimiques nocifs dans chaque bouffée perturbe le système de freins et contrepoids nécessaire pour diriger les cellules et les molécules qui combattent la maladie vers des envahisseurs nuisibles comme les germes, tout en évitant les attaques malavisées contre les tissus sains.

Un corps paralysé par une habitude de fumer peut avoir du mal à se défendre suffisamment contre les virus – mais n’a guère de mal à transformer son arsenal d’armes vers l’intérieur. Finalement, la détérioration des poumons peut devenir chronique enflammée et inondée de mucus, rétrécissant les voies respiratoires et bloquant le flux d’oxygène dans le sang. Certains patients peuvent se retrouver avec des poumons tachetés de tissu cicatriciel, ce qui entrave davantage la circulation de l’air.

Lovinsky-Desir décrit l’architecture interne de ces tissus comme des grappes de raisins remplis de gaz, enchevêtrés dans un réseau de vaisseaux sanguins. «Le tabagisme chronique détruit ces raisins», dit-elle. «Ils deviennent flasques et souples.»

La fumée peut également compromettre les petites structures ressemblant à des cheveux connues sous le nom de cils qui chassent les toxines et les microbes des voies respiratoires, ce qui facilite l’installation des agents pathogènes dans les poumons.

Si un virus pénètre alors dans le mélange, a déclaré Lovinsky-Desir, «cela causera plus de destruction», obstruant les raisins déjà endommagés avec une surabondance de débris cellulaires. Des années de données ont confirmé ces relations. Les fumeurs qui attrapent la grippe, par exemple, sont plus susceptibles que les non-fumeurs de se retrouver à l’hôpital.

On en sait moins sur le vapotage, un nouveau venu. Mais des tendances similaires ont été notées pour les cigarettes électroniques et les stylos à vape. Plusieurs études ont montré que le vapotage rend les souris plus vulnérables aux bactéries et aux virus, et envoie des poussées d’inflammation dans tout le corps, au-delà des limites des poumons.

Moein faisait partie des milliers de personnes qui, l’année dernière, ont été victimes d’une maladie appelée e-cigarette ou blessure pulmonaire associée au vapotage, ou Evali. De nombreux patients Evali avaient des produits vaporisés contenant une substance collante appelée acétate de vitamine E, qui a été trouvée dans les cartouches de marque Dr. Zodiak que Moein a préféré.

Moein se souvient toujours de son séjour à l’hôpital avec des détails saisissants.

«Mes lèvres étaient bleues», dit-il. «Ils ont dû fermer mes yeux. J’hallucinais tout le temps que les infirmières essayaient de me tuer, que les murs étaient faits de peau humaine. C’était une très mauvaise situation.

Près d’un an plus tard, Moein, un athlète imposant qui pratiquait des sports de compétition au lycée, a déclaré qu’il était de nouveau «en très bonne santé».

Mais le Dr Laura Crotty Alexander, pneumologue et experte en vapotage à l’Université de Californie à San Diego et l’un des médecins de Moein, a déclaré que les experts tentaient toujours de mettre à part les effets potentiels à long terme du vapotage, même des brosses plus brèves que les siennes.

«Ce n’est pas parce qu’il se sent guéri à 100% que sa fonction pulmonaire est revenue à 100%», dit-elle.

Après avoir culminé en septembre dernier, les visites aux urgences liées à Evali ont chuté. Mais les Centers for Disease Control and Prevention n’ont pas mis à jour leurs chiffres depuis février, laissant les experts inquiets que les inquiétudes concernant le vapotage soient tombées au bord du chemin. «Cela n’a pas disparu des patients», a déclaré Michelle Eakin, spécialiste des maladies pulmonaires à l’Université Johns Hopkins.

Crotty Alexander a noté qu’elle et d’autres chercheurs ont eu du mal à suivre de nombreux cas Evali de l’année dernière, paradoxalement grâce à une pandémie qui pourrait frapper particulièrement durement certains de ces patients.

Les premières preuves suggèrent que le virus peut avoir plus de facilité à pénétrer dans le corps des fumeurs et des vapoteurs. Le tabagisme semble altérer la surface de certaines cellules, les incitant à se revêtir davantage d’une molécule appelée ACE-2 – la protéine que le coronavirus utilise pour pénétrer dans ses cibles.

«Si vous avez une expression plus élevée, vous allez avoir plus de virus entrant dans les cellules», a déclaré Crotty Alexander. «Je vois maintenant le même type de données sortir du côté du vapotage.»

Ce schéma, qui s’ajoute à la manière dont le vapotage affaiblit les poumons, peut aider à expliquer pourquoi une enquête récente auprès de plus de 4000 personnes âgées de 13 à 24 ans a révélé que le vapotage était fortement lié à la capture du coronavirus. Mais Bonnie Halpern-Felsher, chercheuse en pédiatrie à l’Université de Stanford et auteur de l’étude, a déclaré qu’il y avait probablement plus que de la biologie en jeu.

Les personnes qui vapotent le font souvent en société, partageant des espaces et des équipements. Et le vapotage, comme le tabagisme, implique beaucoup de mouvements de la main à la bouche, offrant aux germes un chemin facile dans les voies respiratoires, a déclaré Eakin. «Et si vous fumez ou vapotez», dit-elle, «vous ne portez pas de masque.»

Les conséquences à long terme des effets du COVID sur ceux qui fumaient ou vapotaient ne sont toujours pas claires. De plus en plus de preuves suggèrent que le coronavirus peut faire des ravages sur les vaisseaux sanguins, ensemencer des caillots qui étouffent et déforment les tissus, y compris les poumons – rendant très probablement le tabagisme ou le vapotage après COVID encore plus dangereux qu’auparavant.

«Certains de ces patients auront des problèmes permanents», a déclaré le Dr Anne Melzer, pneumologue à l’Université du Minnesota.

Arlie Frahmann, une fumeuse de longue date qui a pris sa première cigarette à l’âge de 9 ans, a hésité à abandonner la cigarette lorsque le coronavirus a infiltré pour la première fois sa communauté à Damariscotta, dans le Maine, ce printemps. «La dernière chose que je voulais était d’être stressée pendant la quarantaine», a-t-elle déclaré.

À partir de cette semaine, cependant, Frahmann a hâte d’arrêter. Elle a commencé un nouvel emploi dans une boulangerie, où elle devra interagir avec des inconnus.

«C’était une chose de me l’expliquer quand je n’allais pas du tout en public», a-t-elle déclaré à propos de son tabagisme. «Mais maintenant, je ne peux pas le justifier.»

Quelques premiers rapports suggèrent que certaines personnes peuvent mettre leurs cigarettes ou vapoteurs dans les rayons. Cependant, à mesure que les écoles rouvriront pour l’apprentissage en personne, il pourrait devenir facile de rechuter.

Et Lovinsky-Desir craint que les facteurs de stress provoqués par la pandémie ne poussent encore plus certaines personnes à fumer ou à vapoter.

Moein se souvient avoir effacé les avertissements de son père, qui lui envoyait des articles sur les dangers du vapotage.

«J’avais l’habitude de lui dire:« Vous êtes déconnecté, le vapotage est plus sûr »», a-t-il déclaré. «À un moment donné, je recevais tellement d’articles que j’ai bloqué son numéro.»

Mais les événements de l’année dernière ont renversé la vision du monde de Moein. La pandémie, a-t-il dit, est un autre rappel que les risques de vapotage n’en valent tout simplement pas la peine: «Il n’y a aucun moyen que le vapotage aide COVID-19.»

Katherine J. Wu. c.2020 The New York Times Company

