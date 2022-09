La recherche d’image inversée arrive sur Android avec Google Lens : comment l’utiliser

in

Il est maintenant plus facile que jamais de trouver des images similaires aux autres sur votre mobile.

Depuis des années, il est possible d’effectuer une recherche d’image inversée sur Android via Google. Cependant, l’expérience n’est pas entièrement intuitive : vous devez d’abord télécharger l’image, ouvrir le navigateur, aller sur Google Images et télécharger la photo.

Cela est sur le point de changer grâce à un mise à jour de l’objectif googlele système de reconnaissance visuelle pris en charge par apprentissage automatique de Google. Comme nous avons pu le savoir grâce à 9to5Google, la dernière version de Lens intègre la possibilité de faire une recherche d’image inversée D’une manière simple.

Trouver des images similaires aux autres sans utiliser le navigateur

Comme certains utilisateurs ont pu le découvrir, lorsque utiliser l’objectif Google pour effectuer une requête, l’outil affiche désormais un raccourci pour inverser la recherche d’imagepar une icône située en bas à gauche du visualiseur, représentée par une loupe.

Taper sur cette icône ouvre automatiquement recherche Googleen utilisant l’image comme requête pour trouver images similaires, ou l’origine de ladite photographie sur le Web.

Comme je l’ai dit au début, jusqu’à présent, il était nécessaire d’accéder à la recherche d’images Google via le navigateur pour pouvoir effectuer une recherche d’images inversée depuis le mobile. Grâce à cette nouveauté, une étape est réduite dans le processus de recherche d’images semblables à d’autres, ou de découverte de l’origine d’une photographie.

Pour l’instant oui, cette fonctionnalité n’est pas disponible pour tous les utilisateurs d’Android, et il semble que son déploiement se fasse progressivement. Au fil des jours, la recherche d’image inversée Google Lens est susceptible d’atteindre le monde entier. Pour vous assurer d’obtenir les dernières mises à jour le plus rapidement possible, il est conseillé de maintenir les services Google Play à jour avec la dernière version disponible.

