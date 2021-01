La recherche de la personnalité des femmes dans les jeux vidéo

Il y a beaucoup de femmes dans les jeux vidéo, mais qu’est-ce qui vous excite vraiment quand vous jouez? Nous y réfléchissons.

Je pense que, à plus d’une occasion, je vous ai raconté mes «moments d’enfance» en matière de jeux vidéo. Qu’allons-nous faire, j’aime regarder en arrière et voir comment cela a (et a) évolué depuis. Le fait est que le sujet d’aujourd’hui est un peu … spécial? discutablement. Après tout, je veux parler de femmes dans les jeux vidéo. Mais rien de ces articles qu’ils font dans de nombreux endroits, dans lesquels ils vous disent que tel ou quel personnage est l’hôte en vinaigre, que ceci ou qui est mal représenté au milieu et ces choses. Non. Je veux en exposer ma vision personnelle et oui, je peux aborder les points que j’ai commentés, cependant, tout cela je veux me concentrer davantage sur le comment j’ai tout ressenti de mon humble point de vue.

Et croyez-moi, cela n’a pas été une tâche facile. Quand j’étais jeune, dans mon cas, ce que je jouais le plus étaient des plates-formes, et il n’y avait aucun problème: après tout, vous étiez un crocodile avec un sac à dos, un dragon violet ou un marsupial en pantalon. J’allais juste m’amuser, jouer, et la vérité était que le reste n’avait pas d’importance. Les choses changent quelque peu avec l’âge.

Non pas parce que je voulais boucler la boucle, mais parce qu’en vieillissant et en aimant la littérature comme je l’aimais, je cherchais plus de titres avec un bonne charge narrative. Je ne sais pas de quel cinquième vous lirez ceci, mais dans mon cas, j’ai grandi en regardant des choses comme Sakura ou Dragon Ball. Allez, il a été chanté que les JRPG allaient m’appeler, puisqu’ils combinaient une esthétique qui m’était bien connue et comportaient également de longues histoires, dans lesquelles vous pouviez vous immerger pleinement en savourant chaque mot.

Je dois admettre quelque chose qui me fait mal à dire, mais c’est vrai comme la vie elle-même. Il avait une manie pour presque tous les personnages féminins qui sortaient. Je jure que je ne pourrais pas les gérer. Le motif? Eh bien, pour moi toujours (et même aujourd’hui), les classes qui m’ont le plus appelé ont été les classes physiques. Ceux qui utilisent des épées et des lances, et se consacrent à embrocher leurs ennemis comme un pintxo basque. C’est la chose la plus cool, après tout, quoi de plus excitant que de se tenir devant un dragon, torse nu, et de bousiller pour le tuer? Je vous dis: rien.

Et, comme il est évident, dans ces jeux, les femmes, pour la plupart, ont été reléguées au rang de magiciens ou soutien de groupe. Tout au plus, il me restait quelques-uns pour le rôle des invocations ou si elles étaient exclusives au personnage. Mais ce qu’il a vraiment appelé il y avait les bugs, pas le personnage lui-même.

Curieusement, je me souviens que l’un des premiers personnages féminins à « cliquer » sur ma tête n’était autre que Rikku, de Final Fantasy X. « Mais Ana, que ni l’épée, ni l’armure ne touche ni rien, sacrément bidon. » Ouais, ouais, je sais, mais avec Rikku, dans mon esprit d’adolescent, des connexions curieuses se sont formées. Et c’était une fille rapide, qui attaquait en frappant de près ou avec des choses qu’elle créait grâce à son ingéniosité et, mieux encore: avait une personnalité «libre», joyeux, qui contrastait avec ce que j’avais vu auparavant. Elle a été la première fille à me faire dire: « Merde, je veux qu’elle soit dans mon groupe et je ne veux pas la retirer. » Je pense aussi que mon amour pour les personnages voyous / voleurs a commencé avec elle. Bien que ce soit une autre histoire.

À ce jour, bien que je me souvienne affectueusement de Rikku, je ne la compterais à aucun moment comme l’un de mes personnages préférés. Mais avec elle, j’ai eu «le changement», pour ainsi dire. Peut-être qu’il est venu trop tard, mais le fait est qu’il est venu. Bien que les choses stagnent un peu pendant un certain temps, nous n’allons pas nous leurrer. Il y avait des JRPG occasionnels qui m’ont appelé, mais encore une fois, ils ont été quelque peu éclipsés par le casting masculin. Et c’est qu’il est retombé dans le clichés typiques du genre japonais: ou magiciens ou filles trop insupportables. Eh bien, nous pouvons ajouter la nouvelle que j’ai rencontrée: des guerrières plus raides qu’un bâton. Il ne semble pas y avoir de terrain d’entente. Je ne pense pas non plus que je demande autant.

Oui, dans le cas des hommes, des situations similaires peuvent se produire … mais je vois plus de variété dans les choses. Ou n’importe quel personnage dégage une aura de «fraîcheur» qui vous donne envie d’oublier le reste des choses. Et je ne me cache pas en admettant que j’aime jouer avec des personnages masculins aux dessins impossibles, aux corps sculpturaux et à la personnalité séduisante. Mais je voulais que cela m’arrive aussi avec les femmes, et il n’y avait aucun moyen parce que les archétypes étaient tristes!

Et cela m’est arrivé pendant très, très longtemps. Et cela m’arrive dans certains cas. Bien que, honnêtement, je ne peux imaginer aucun joueur qui pense à quel point Kairi est cool quand ils la font ressembler à l’éternelle demoiselle en détresse, par exemple. Mais les temps changent, disent-ils, et heureusement, ils le font, bien que lentement et il y a encore des gens qui crient au paradis pour des raisons x et y à cet égard. La la dualité lorsqu’il s’agit de choisir un personnage masculin ou féminin dans un titre en est un exemple clair, du moins, dans mon cas.

Après tout, après des années et des années à jouer aux hussies (ce qui m’a amené à chercher un nom ambigu comme « Sai » en les jouant si je pouvais les nommer), pouvoir me mettre dans la peau d’une femme était un soulagement. C’était normal pour une fois de voir ce changement, même s’il n’était que purement cosmétique dans de nombreux cas. Pour une anecdote personnelle, je peux vous dire que, lorsqu’ils ont franchi cette étape dans Pokémon avec Crystal, même mes amis ont décidé d’avoir l’avatar de la fille, parce que «ils étaient toujours fatigués de la même poupée». Ce serait quand nous avions 9 ou 10 ans. Curieux qu’à cet âge, le San Quentin ne se soit pas formé, affirmant qu’avec une femme, ils ne se sentaient pas représentés dans le jeu. Mais là encore, je tourne autour du pot. Concentrons-nous.

Ce changement que je mentionne dans le paragraphe précédent est très bien, c’est une étape, mais, au final, c’était un changement, comme je le dis, surtout esthétique. Et, eh bien, il se peut qu’être le protagoniste et tel cela me coûterait moins cher d’obtenir de l’affection pour la fille afin de la revoir encore et encore, mais seul un aspect, sans poids, n’est pas ce qui vous rend attaché à un personnage. Vous n’aimez pas le personnage dans ce cas. Vous aimez le design et maintenant.

Lorsque vous commencez à leur donner une voix, avec leur propre personnalité, c’est là qu’ils font vraiment la différence. Après Rikku, le prochain qui me passionnait vraiment était le rôle principal féminin de Persona 3 Portable. Il avait un design simple et décontracté, d’une fille plus que normale, attaqué avec un naginata qui, bien qu’étant une arme considérée comme « pour les femmes » au Japon, lui donnait cette touche plus « physique » que j’aimais et, surtout : les options de dialogue qu’il offrait le rendaient unique à mes yeux. Le protagoniste, pour ceux qui ne le connaissent pas, est une toile plutôt vierge, à laquelle on peut donner de la «personnalité» en choisissant des options de dialogue tout en interagissant avec d’autres personnages. Celles qui nous ont été proposées ici nous montraient, entre autres, une fille amusante et indépendante qui pouvait gérer un groupe de « guerriers », sans entrer dans beaucoup d’autres tropes.

Oui, tout était quelque peu délimité par l’histoire. Mais bon sang, il savait se faire remarquer, il savait se démarquer des autres. De sa part, j’en appelle beaucoup plus pour ça personnage féminin avec sa propre personnalité, en dehors même des jeux dans lesquels ils vous laissent choisir des réponses. Et même avec ceux-ci, la personnalité de base «cool» est là. C’est cet Aloy d’Horizon Zero Dawn. C’est Ellie dans The Last of Us. Personnages que vous aimez pour l’ensemble qu’ils représentent.

Je suis heureux d’en voir de plus en plus, même si malheureusement, je dois généralement m’éloigner du JRPG pour le faire. Mais au moins la fille qui voulait des guerriers avec des épées et des armures, sans oublier les sentiments, les rendant spéciaux à sa manière, a un sourire sur son visage en attendant plus de ceux qui la passionnent, et donne envie de vivre des aventures avec eux.