La recette préférée d’Ina Garten de Jennifer Garner est son repas de fête depuis «  Alias ​​ »

Jennifer Garner adore Ina Garten et vice versa. L’actrice suit les recettes de Garten depuis son Alias jours, et elle les connaît si bien, elle a une recette préférée de Garten pour différentes catégories d’aliments.

Garner a une recette, en particulier, c’est sa préférée de tous les temps. Elle l’a d’abord fait pour un dîner avec Alias co-vedette Victor Garber au début des années 2000, et depuis, elle l’a fait pour les dîners avec ses amis célèbres. Et elle dit que c’est un succès infaillible, quel que soit le régime alimentaire de ses amis.

Jennifer Garner (à gauche) et Ina Garten (à droite) | John Shearer / Getty Images / Amanda Edwards / WireImage

Jennifer Garner réalise des vidéos de cuisine inspirées de ‘Barefoot Contessa’

Si vous voulez voir des preuves de l’amour profond de Garner pour Garten, ne cherchez pas plus loin que son Instagram. La star de 48 ans réalise des vidéos de cuisine inspirées de son chef préféré depuis 2017, et Garten est tout pour eux. La série s’appelle son «Pretend Cooking Show», et la première vidéo montre Garner en train de préparer le pain blanc au miel de Garten.

«J’aime tellement ses vidéos», a déclaré Garten à People. «Elle est adorable et intelligente et pas du tout performante – c’est juste qui elle est. Je pense juste qu’elle est vraiment spéciale.

Les deux ont vraiment une belle amitié. En février 2018, Garner a jailli de Garten à l’occasion de son 70e anniversaire.

«Il y a trois ans, @inagarten a cuisiné pour moi le jour de mon anniversaire», a-t-elle écrit sur Instagram. «Aujourd’hui, c’est son 70e anniversaire et si je pouvais cuisiner pour elle, ce serait seulement parce qu’elle m’a appris (et le reste de l’Amérique) comment. Merci et bon anniversaire, Ina. Xx. »

Dans ce qui était sûrement une journée extrêmement amusante pour eux deux, Garner a joué dans un épisode de Contessa aux pieds nus en 2019, au cours de laquelle ils ont fait de l’espadon grillé avec une sauce tomate-câpres. Mais ce n’est pas le plat préféré de Garten de Garner de tous les temps.

La recette préférée d’Ina Garten de Jennifer Garner est tirée de ‘Barefoot Contessa in Paris’

Dans une pièce écrite pour Bon Appetit, Garner a été invitée à partager son go-to Contessa aux pieds nus recette, à laquelle elle a eu du mal à répondre, mais elle a finalement divulgué sa réponse. Et la première fois qu’elle l’a fait, c’était pour un dîner avec elle Alias co-vedette Victor Garber.

«Ma recette préférée d’Ina est le bœuf bourguignon d’Ina. (Appelé par son nom français traditionnel boeuf bourguignon dans le livre.) »Écrit-elle. «La première fois que je l’ai fait, c’était il y a très longtemps – nous tournions Alias au début des années 2000, et ma co-star Michael Vartan avait traqué une copie signée de Pieds nus à Paris pour moi. J’ai préparé le dîner pour Victor Garber – qui a joué mon père dans la série – et son partenaire, Rainer.

«Nous étions à la mi-saison et venions de terminer une longue semaine», a-t-elle poursuivi. «Et j’ai en quelque sorte préparé ce magnifique repas un samedi soir. Je me souviens avoir été dans ma petite maison en écoutant de la musique et en buvant un verre de vin rouge magnifique. (Cuisinez toujours avec un vin que vous aimeriez avoir à table, non, Ina?) La maison sentait l’hiver quand Victor et Rainer sont arrivés, et le repas était prêt. Je n’avais pas besoin de me lever pour vérifier quoi que ce soit, remuer ou faire sauter – tout avait cuit au four, et nous nous sommes simplement assis, avons mangé, parlé et ri.

Ina Garten | Peter Kramer / NBC / NBC Newswire / NBCUniversal via Getty Images

Le bœuf bourguignon d’Ina Garten cuit plus vite que la cuisine française traditionnelle

Tout comme Garten, elle a rendu le plat français extravagant beaucoup plus facile à préparer à la maison. Et sa recette réduit de moitié le temps de cuisson.

Ingrédients

1 cuillère à soupe de bonne huile d’olive

8 onces de bon bacon, coupé en dés

2½ livres de mandrin de boeuf coupé en cubes de 1 pouce

Sel casher

Poivre noir fraichement moulu

1 livre de carottes, coupées en diagonale en morceaux de 1 pouce

2 oignons jaunes, tranchés

2 cuillères à café d’ail haché (2 gousses)

½ tasse de cognac ou de bon brandy

1 bouteille (750 ml) de bon vin rouge sec, comme le Bourgogne

2 à 2½ tasses de bouillon de bœuf en conserve

1 cuillère à soupe de concentré de tomate

1 cuillère à café de feuilles de thym frais

4 cuillères à soupe (½ bâton) de beurre non salé, à température ambiante, divisé

3 cuillères à soupe de farine tout usage

1 livre de petits oignons entiers surgelés

1 livre de champignons, tiges jetées, chapeaux tranchés épais

Pain de campagne, grillé ou grillé

1 gousse d’ail, coupée en deux

½ tasse de persil plat frais haché (facultatif)

Tout d’abord, préchauffez votre four à 250 degrés. Et puis, dans une grande cocotte, faites chauffer l’huile d’olive. Une fois chauffé, ajoutez le bacon et faites cuire à feu moyen pendant 8 à 10 minutes. Remuer de temps en temps jusqu’à ce que le dos soit un peu doré. À l’aide d’une cuillère à trous, retirez le bacon et placez-le sur une grande assiette.

Ensuite, séchez vos cubes de bœuf avec du papier absorbant et assaisonnez de sel et de poivre. Saisir les cubes dans l’huile chaude pendant 3 à 5 minutes. Assurez-vous de les saisir par lots, de sorte que la viande soit en une seule couche dans la casserole. Tournez-les en les saisissant jusqu’à ce qu’elles soient dorées de tous les côtés. Ajouter les cubes dans l’assiette avec le bacon et réserver.

Dans la même poêle que vous avez cuit la viande, ajoutez les oignons, les carottes, 1 cuillère à soupe de sel et 2 cuillères à café de poivre dans la graisse et faites cuire à feu moyen pendant 10 à 12 minutes. Remuer de temps en temps jusqu’à ce que les oignons soient légèrement dorés. Ajouter l’ail et cuire 1 minute de plus. Ajoutez ensuite soigneusement votre Cognac, éloignez-vous du poêle et allumez avec une allumette pour brûler l’alcool. Ajoutez ensuite votre bacon et votre bœuf.

Ensuite, nous ajoutons plus d’alcool. Ajoutez le vin et votre bouillon de bœuf pour que la viande soit presque couverte, puis ajoutez la pâte de tomate et le thym. Porter à ébullition, couvrir la casserole avec son couvercle et cuire 1 heure 1/4 jusqu’à ce que la viande et les légumes soient très tendres. Retirez-le et placez-le sur la cuisinière, car ce bébé n’a pas fini de cuisiner.

Maintenant, mélangez 2 cuillères à soupe de beurre et de farine avec une fourchette et remuez dans la casserole, puis ajoutez vos oignons surgelés. Dans une casserole moyenne, faire revenir les champignons dans les cuillères à soupe restantes de beurre à feu moyen pendant environ 10 minutes, ou jusqu’à ce qu’ils soient légèrement dorés. Ajoutez ensuite ceci dans le ragoût. Porter le tout à ébullition, puis laisser mijoter à feu doux et à découvert pendant 15 minutes. Assaisonner selon l’envie.

La partie du plat dont Garner dit que ses amis célèbres ne peuvent pas en avoir assez vient ensuite. Frottez l’ail sur un côté de chaque tranche de pain et faites également effrayer le ragoût sur chaque tranche. Saupoudrez le pain de persil et le tour est joué. Vous avez un repas AF raffiné qui vous fera vous sentir comme un chef français.