La recette de pêches en conserve de Dolly Parton est parfaite pour un cadeau de Noël socialement éloigné

Les vacances sont très différentes cette année. En raison de la pandémie de coronavirus (COVID-19), de nombreuses personnes ne pourront pas être avec leur famille, obligeant de nombreuses personnes à faire preuve de créativité dans la planification de leurs vacances 2020.

Une belle chose à faire pour les autres pendant la saison des fêtes est d’offrir de délicieuses friandises maison. Et Dolly Parton est d’accord. Elle a une merveilleuse recette de pêches en conserve du Sud qui peut être un excellent cadeau à offrir à la porte d’un être cher lorsque vous ne pouvez pas passer les vacances ensemble à l’intérieur cette année.

Dolly Parton comme ANGEL dans DOLLY PARTON’S CHRISTMAS ON THE SQUARE | Netflix

Dolly Parton aime Noël

La reine de la musique country vient de sortir un nouvel album de Noël, Un Noël Holly Dolly, et une comédie musicale de film Netflix, Le Noël de Dolly Parton sur la place. Qu’il suffise de dire qu’elle ressent l’esprit des fêtes cette année. Elle célèbre chaque année Noël avec son mari, Carl Dean, et leur famille élargie, bien que leurs plans aient sans aucun doute changé cette année en raison de la pandémie. (Dolly prend COVID au sérieux – elle a aidé à financer le vaccin Moderna!)

Dans une interview avec Good Housekeeping, le lauréat du Grammy a déclaré: «Noël signifie tout pour moi… Je m’habille souvent en Père Noël et je porte du rouge, du blanc et du vert pendant les vacances de Noël.

Elle a partagé qu’elle se lève tôt à Noël pour commencer à cuisiner et qu’elle joue des chansons de Noël pendant qu’elle y est. (Peut-être qu’elle jouera Noël Holly Dolly cette année? Pensons-nous que Parton écoute sa propre musique après sa sortie? Elle devrait.)

Quant à ses projets pour 2020, la chanteuse de «9 à 5» a partagé: «Je vais toujours essayer de rendre Noël spécial cette année. J’ai deux sœurs et plusieurs nièces et neveux qui vivent à proximité à Nashville, alors j’espère que je pourrai passer Noël avec un nombre limité de membres de ma famille. Elle sera également Zoomer et FaceTiming d’autres êtres chers.

«J’espère juste que nous trouverons un moyen d’être ensemble en toute sécurité. Tout ce que je veux pour Noël cette année, c’est la joie et la tranquillité d’esprit », a-t-elle déclaré.

Recette de pêches marinées de Dolly Parton

Une chose que Parton pourrait cuisiner le jour de Noël, ce sont ses pêches marinées en conserve. L’icône de la musique a partagé sa recette sur Facebook en 2017.

«Les pêches marinées de Dolly Parton sont des cadeaux parfaits! Maintenant, dites que 10 fois vite vous tous! elle a écrit dans le post. « J’aime vraiment cette recette, et si vous ajoutez un arc, cela fait un joli cadeau. »

Voici comment faire les pêches.

Ingrédients

4 lb de pêches

1 tasse de vinaigre de cidre de pomme

4 tasses de sucre

8 bâtons de cannelle

1 cuillère à soupe de gingembre (pelé et haché)

2 cuillères à café de clous de girofle entiers

Pour commencer, portez une grande casserole d’eau à ébullition et préparez un autre bol d’eau glacée. Dans un autre casserole, mélanger 2 tasses d’eau, le sucre, le vinaigre, le gingembre, les bâtons de cannelle et les clous de girofle. Couvrez-le, puis portez-le à ébullition, en remuant souvent pour vous assurer que tout le sucre est dissous. Retirez cette casserole du feu et mettez-la de côté.

Dans l’autre casserole d’eau bouillante, plongez les pêches par lots avec les peaux. Faire bouillir (cuire partiellement par ébullition) chaque lot pendant 30 secondes, puis utiliser une cuillère à trous pour les placer dans l’eau glacée. Une fois refroidies, retirez les peaux, coupez en deux et dénoyautez les pêches, puis ajoutez-les au mélange sucre-épices préalablement préparé à feu doux.

Couvrir et laisser mijoter jusqu’à ce que les pêches soient suffisamment tendres pour être percées avec une fourchette. Cela devrait prendre environ 10 minutes. Retirer du feu.

Pour emballer les pêches pour la famille et les amis, utilisez une cuillère à fente et mettez les fruits dans des «bocaux chauds et stérilisés de la taille d’une pinte», en laissant ¾ pouce d’espace sur le bord. Pour éliminer les bulles d’air des bocaux, utilisez une spatule non métallique pour glisser entre le bocal et les pêches. Trois fois par pot devrait faire l’affaire. Nettoyez le pot, puis venez aux dernières étapes vitales.

Chauffez le couvercle de chaque pot et placez-le sur le pot en le vissant fermement. Ensuite, donnez aux bocaux un bain d’eau chaude pendant 30 minutes. Placer sur une serviette pour refroidir pendant 12 à 24 heures, envelopper les bocaux dans un joli nœud, et bam. Vos cadeaux de Noël sont scellés.