La recette de crêpes de la reine Elizabeth devient virale, voici comment les préparer

Si vous êtes curieux de savoir à quoi ressemble la vie d’un roi, envisagez de préparer la recette de crêpes de feu la reine Elizabeth II.

Au lendemain de sa mort, des experts et des fanatiques de la famille royale se sont penchés sur les archives de la vie et des intérêts de la reine. Récemment sur Reddit, des internautes ont participé en faisant recirculer une vieille recette de crêpes que la reine privilégiait.

La recette a été incluse dans une lettre envoyée par la reine au président américain Dwight D. Eisenhower, qui est disponible aux Archives nationales. La lettre et la recette originales ont été écrites en 1960 après qu’Eisenhower et sa femme, Mamie, aient rendu visite à la reine dans son château de Balmoral.

La reine est notamment décédée le 8 septembre au château de Balmoral, un grand domaine de l’Aberdeenshire, en Écosse.

« Voir une photo de vous dans le journal d’aujourd’hui devant une caille en train de griller au barbecue m’a rappelé que je ne vous avais jamais envoyé la recette des drop scones que je vous avais promise à Balmoral », écrit-elle dans l’ouverture de sa lettre à Eisenhower. « Je m’empresse maintenant de le faire, et j’espère que vous les trouverez couronnés de succès. »

La reine a ensuite détaillé les ingrédients et la recette des drop scones – une version plus épaisse des crêpes américaines standard qui sont déposées sur des plaques chauffantes en cuillerées.

Ingrédients:

4 tasses de farine

4 cuillères à soupe de sucre semoule

2 tasses de lait

2 oeufs entiers

2 cuillères à café de bicarbonate de soude

3 cuillères à café de crème de tartre

2 cuillères à soupe de beurre fondu

Des instructions:

« Battre les œufs, le sucre et environ la moitié du lait ensemble, ajouter la farine et bien mélanger, en ajoutant le reste du lait au besoin, ainsi que le bicarbonate et la crème de tartre, incorporer le beurre fondu. »

Se révélant être une experte de la recette, la reine a également indiqué dans sa lettre que «lorsqu’il y en a moins, je mets généralement moins de farine et de lait mais j’utilise d’autres ingrédients comme indiqué. J’ai également essayé d’utiliser du sirop doré ou de la mélasse au lieu du sucre uniquement, et cela peut aussi être très bon.

Selon les conseils de la reine au 34e président, « le mélange a besoin de beaucoup de battement pendant la préparation et ne doit pas rester trop longtemps avant la cuisson ».

La recette sucrée aurait probablement été considérée comme un régal pour la défunte reine. En 2017, Darren McGrady, un ancien chef royal du défunt monarque, a déclaré au Telegraph qu’elle avait suivi un régime « discipliné » tout au long de sa vie.

« Elle mange pour vivre, contrairement au prince Philip qui adore manger et se tient debout et parle de nourriture toute la journée », a-t-il expliqué, ajoutant qu' »elle est très disciplinée. Aucun amidon n’est la règle.