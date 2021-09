La recette controversée du bacon aux carottes de Tabitha Brown ne nécessite que 6 ingrédients

Tabitha Brown s’est occupée de ses affaires en 2020 avant qu’une de ses vidéos TikTok ne devienne virale. Pendant la pandémie de coronavirus COVID-19, l’acteur a publié une vidéo faisant du « bacon aux carottes » pour ses fans. L’extrait est devenu viral et a donné lieu à plus d’opportunités d’acteur, d’apparitions et de projets en cours.

Depuis le TikTok original de Brown, de nombreux gourmands ont voulu essayer son bacon de carotte. Voici comment faire le plat qui a contribué à propulser sa carrière.

Tabitha Brown a partagé sa recette de bacon aux carottes

Brown et sa famille ont déménagé à Los Angeles au début des années 2000. Dans plusieurs interviews, elle a déclaré qu’elle avait eu du mal à trouver du travail en tant qu’actrice à Hollywood pendant plusieurs années. En cherchant sa grande chance, Brown a décidé d’essayer un régime végétalien. Finalement, elle a commencé à partager des recettes en ligne et est devenue virale pour la première fois en publiant un BLT végétalien en visitant Whole Foods. En mars 2020, Brown a publié une vidéo d’elle-même en train de préparer du bacon aux carottes.

Au cours de la vidéo, elle a déclaré que la recette demandait des carottes tranchées, de la fumée liquide, du sirop d’érable, de la poudre d’ail, du paprika fumé et de la poudre d’oignon mélangée à du poivre. Après avoir mélangé les ingrédients dans un bol, Brown suggère de coller les bandes dans une friteuse à air pendant cinq minutes. Pour ceux qui n’ont pas de friteuse à air, un four suffira.

Pourquoi Tabitha Brown est devenue végétalienne

Une fois que Brown a publié sa recette de bacon aux carottes sur TikTok, le plat a fait sensation parmi les utilisateurs des médias sociaux. Alors que de nombreuses personnes à la diète végétaliennes ont apprécié le remplacement de la viande, d’autres ont fait valoir sur YouTube que « le bacon n’est tout simplement pas du vrai bacon s’il n’est pas fabriqué à partir de vrai bacon ». Néanmoins, la visibilité de Brown a considérablement augmenté après la sortie de la vidéo. Bientôt, elle est apparue dans des émissions de télévision telles que Ellen, où elle a appris à Tiffany Haddish comment faire du bacon aux carottes.

Tout au long de 2020, pratiquement tous les talk-shows ont parlé à Brown de sa récente renommée. Lors d’une comparution avec Table rouge, la chef a expliqué qu’elle ne pensait pas que le choix de style de vie qu’elle avait fait serait ce qui la rendrait célèbre. Brown a également déclaré que devenir végétalienne lui avait sauvé la vie et la santé après des années de douleur chronique.

« Mon corps a commencé à s’attaquer, et j’allais chez le médecin chaque semaine, chaque mois, [to get] IRM [and] des analyses de sang, et tout redeviendrait normal… J’ai littéralement pensé que j’allais mourir », a-t-elle déclaré à propos d’avoir été malade pendant un an et demi. « J’ai grandi dans l’église. Je me vantais d’être une femme de foi, mais ma foi était complètement ébranlée et ébranlée. J’ai eu ce que j’appelle ‘mon moment de venir à Jésus’ dans la salle de bain un jour. J’étais vraiment à la recherche de mon âme, et ils disent que la seule façon de voir cela est à travers vos yeux.

La star de TikTok sortira bientôt son premier livre de cuisine

Depuis que ses recettes sont devenues virales, les fans de Brown ont exigé un livre de recettes de ses recettes végétaliennes. En 2021, elle a annoncé son intention de publier un livre de cuisine vers 2022. Cependant, le livre inspirant de Brown, Nourrir l’âme (parce que c’est mon affaire) : trouver notre chemin vers la joie, l’amour et la liberté, fait ses débuts le 28 septembre 2021. Le projet révèle plusieurs moments de la vie de Brown avant la célébrité. De plus, la star de TikTok lance sa tournée de livres en septembre 2021.

« Omg, famille, je pars en tournée pour mon nouveau livre !!! », s’est exclamé Brown. « Je n’arrive même pas à croire que ce moment se passe . Les billets pour chaque emplacement seront en vente ce mercredi! OOHHH, DIEU, JE VOUS REMERCIE🙌🏾🙌🏾Lien dans ma bio pour précommander le livre : Nourrir l’âme🌞 Merci beaucoup à tous d’avoir fait ce voyage avec moi ! Je vous aime tous!! »