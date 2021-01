La réalité virtuelle et la créativité aident l’équipage à échapper à son confinement martien – Rapport du commandant: Sol 5

Dr. Michaela Musilova est la directrice de Hawaii Space Exploration Analog and Simulation ( HAUTE MER ), qui mène des missions analogiques sur la Lune et sur Mars pour la recherche scientifique dans un habitat du volcan Mauna Loa. Actuellement, elle commande la mission de deux semaines Valoria 1 et a contribué à ce rapport à 45secondes.fr. Voix d’experts: Op-Ed & Insights .

Rapport du commandant de la mission Mars Valoria 1 à HI-SEAS

Le jeu d’attente. C’est un nom approprié pour ce que nous avons vécu pendant notre mission. On ne peut pas sortir sur un Marswalk si le temps n’est pas assez favorable. Malheureusement pour nous, les « tempêtes de poussière » (l’équivalent martien des tempêtes de pluie) font rage devant nos deux fenêtres chaque jour. Les systèmes de survie des combinaisons spatiales analogiques seraient endommagés dans un tempête de poussière . L’équipage pourrait également se perdre pendant une tempête et se blesser dans le terrain volcanique difficile autour de l’habitat HI-SEAS.

Fait intéressant, cependant, les tempêtes de poussière ne s’attardent pas au même endroit. Ils semblent être canalisés à travers la vallée entre les deux volcans à proximité, l’Olympus Mons ( Mauna Kea avec les observatoires de renommée mondiale du Mauna Kea) et Mons Huygens (Mauna Loa, où HI-SEAS est situé). Parfois, les tempêtes de poussière sont si proches que nous ne pouvons voir qu’un nuage gris et monotone à l’extérieur de notre fenêtre. D’autres fois, ils s’éloignent suffisamment pour nous donner l’espoir que nous pouvons aller sur une EVA ( activité extravéhiculaire ), pour enlever cet espoir quelques minutes plus tard lorsqu’ils reviennent pour encercler l’habitat.

L’officier du génie de l’équipage Kevin Pratt et le commandant Dr. Michaela Musilova installent une antenne pour recevoir les images météorologiques des satellites en orbite polaire de la NOAA à l’extérieur de l’habitat HI-SEAS. (Crédit d’image: Hillary Coe)

Nous avons connu des «taquineries» similaires par la météo lors de missions précédentes. Des nuages ​​de poussière menaçants apparaissaient dès que nous avons commencé à préparer nos EVA. Juste au moment où je pensais que je devrais remonter le moral de l’équipage et commencer à renforcer la résilience au confinement en chacun de nous, c’est finalement arrivé – notre premier Marswalk! Les nuages ​​de poussière se sont dispersés cet après-midi assez longtemps pour que les agents Kevin Pratt, Michael Barton, Hillary Coe et moi explorions le terrain à l’extérieur de notre habitat. Les officiers Karin Metzgar et MaryLiz Bender sont restés dans l’habitat en tant que «HabCOM», ce qui signifie qu’ils étaient les communicateurs d’habitat entre l’équipage à l’extérieur sur EVA et Mission Control sur Terre.

J’ai donné une formation en géologie à l’équipage EVA sur le terrain, tout en gardant un œil sur les nuages ​​de poussière qui ne cessaient de se rapprocher de nous. Malgré la pression du temps, Kevin a pu configurer son antenne pour recevoir des images météorologiques APT (transmission automatique d’image) de l’orbite polaire de la National Oceanic and Atmospheric Administration. satellites (NOAA 15, NOAA 18 et NOAA 19) à l’extérieur de l’habitat. Plus tard, il a pu recevoir et décoder avec succès les laissez-passer satellites du matin et de l’après-midi. Kevin a également évalué l’utilité des images dans l’estimation météorologique locale pour soutenir les décisions EVA Go / No-Go.

Hillary Coe, membre de l’équipage, teste l’équipement d’exercice de la réalité virtuelle surnaturelle dans le cadre des activités quotidiennes de la mission. (Crédit d’image: Hillary Coe)

Les tempêtes de poussière sont restées assez longtemps pour me permettre de finaliser la formation en géologie et en exploration du terrain que j’avais besoin que mes membres d’équipage expérimentent pour qu’ils puissent effectuer des EVA par eux-mêmes sans moi. Je pourrais dire que l’équipage souhaitait passer plus de temps à l’extérieur, mais nous ne pouvions pas risquer de tenter la météo. Nous sommes entrés dans l’habitat au moment même où les premières particules de poussière ont commencé à frapper les visières de nos casques. En espérant que la météo de demain sera suffisamment favorable pour que Karin et MaryLiz fassent l’expérience de leur première EVA!

Même si être coincé à l’intérieur de l’habitat peut parfois être un peu déprimant, l’équipage de Valoria 1 a fait un excellent travail pour se tenir occupé et se divertir. Tout le monde a travaillé dur pour intégrer ses projets personnels dans notre emploi du temps quotidien. Il peut être difficile de trouver du temps pour soi alors qu’il y a tant de tâches et de tâches liées à la mission auxquelles tout le monde doit participer. Au moins, nos séances d’exercices sont à la fois amusantes et saines pour l’équipage. Grâce à Hillary, nous avons une variété de façons de les pimenter. Par exemple, nous utilisons des entraînements Supernatural VR pour échapper à notre environnement martien et faire de l’exercice, tout en jouant à des jeux. Nous sommes également très reconnaissants à Nike de nous avoir fourni un certain nombre de vêtements et de chaussures de sport que nous utilisons quotidiennement.

Michael Barton, officier du génie de l’équipage, effectue la maintenance des systèmes de survie de l’habitat HI-SEAS. (Crédit d’image: Hillary Coe)

L’un des projets de sensibilisation qui nous a occupés est la collaboration de Michael avec la société Pyramid Games. Il a été très actif dans la création de vidéos éducatives montrant le réalisme de la mission HI-SEAS et du prochain Pyramid Games. « Occuper Mars « jeu d’exploration spatiale. Le jeu est inspiré par les technologies les plus prometteuses et les entreprises qui travaillent dans le but d’aider l’humanité à devenir une espèce multi-planétaire. Des clips vidéo enregistrés dans l’habitat HI-SEAS illustreront ce que c’est que de vivre et de travailler. Mars et quelles technologies sont essentielles à une mission réussie. Les images réelles seront juxtaposées avec des éléments d’Occupy Mars, démontrant à quel point l’expérience du joueur est proche de la «vraie chose» vue à HI-SEAS.

Notre habitat martien regorge également d’art et d’énergie créative. Nous avons déplacé nos meubles à plusieurs reprises pour la cartographie 3D de l’habitat par Karin et les projets photographiques d’Hillary. Même les tasses et les plantes n’ont pas échappé à cette vague de redécoration. MaryLiz a prospéré dans cet environnement, se plongeant dans la création musicale avec ses gants de musique MI.MU. Une partie de son objectif ici est de créer un album collaboratif Mars-to-Earth avec la musicienne terrestre Kelly Snook. Elle est également venue à HI-SEAS pour mener des recherches sur la façon dont nous allons emmener notre humanité avec nous dans notre voyage dans l’espace – en utilisant l’art pour se connecter à nous-mêmes, les uns aux autres et les gens sur Terre.

Des pauses occasionnelles dans les nuages ​​qui narguent l’équipage de Valoria 1 avec l’espoir de Marswalks. (Crédit d’image: Hillary Coe)

Le commandant Musilova signe notre première soirée cinéma sur la mission pour un soulagement plus comique et une distraction des tempêtes de poussière. J’ai le mauvais pressentiment que le film choisi sera « Spaceballs ».

