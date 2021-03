La réalité mixte Microsoft Mesh à portée de main

Microsoft a breveté le système de réalité mixte Microsoft Mesh avec lequel les hologrammes ne feront plus partie de la science-fiction.

Microsoft souhaite également continuer à progresser dans le domaine de la réalité virtuelle et de la réalité augmentée et a annoncé un nouveau système. Il s’agit de la Réalité mixte Microsoft Mesh, une nouvelle plateforme basée sur Microsoft Azure. Il permet aux développeurs de créer des applications de réalité mixte immersives, multi-utilisateurs et multi-plateformes.

Le cabinet a publié une vidéo avec laquelle nous pouvons avoir une meilleure idée des fonctionnalités de ce service.

La société Redmond indique que Mesh permet à ses utilisateurs de se connecter avec d’autres utilisateurs et de partager l’espace de manière immersive. Même s’ils se trouvent dans différentes parties de la planète.

De cette manière, les réunions virtuelles peuvent être plus réalistes et ainsi améliorer l’efficacité, même en assistant à distance, et aussi pour pouvoir organiser des rassemblements sociaux ou des rencontres.

Avec Mesh, les rencontres avec le plan physique seront facilitées même si elles se trouvent dans différentes parties du monde. L’engagement envers cette réalité mixte suit la tendance des consommateurs et du secteur commercial, et c’est une mesure de plus en plus généralisée parmi les masses.

De Microsoft, ils ont mis Pokémon GO comme l’exemple parfait de la polyvalence offerte par ce nouveau service, où une personne peut interagir en temps réel et sans avoir besoin de contrôler les créatures. Ils disent également que de plus en plus d’entreprises parient sur ces options pour l’avenir.

Plus de 50% des entreprises du Fortune 500 ont mis en œuvre Hololens et d’autres solutions de réalité mixte pour générer un retour sur investissement dans leur entreprise.