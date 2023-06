La réalité est là : à quelle fréquence les épisodes de cette série sortent-ils sur Netflix ?

Netflix

On vous dit quand sortiront les épisodes de cette production qui cartonne sur la plateforme.



© @kbsworldtv.Cette série est devenue le K-drama du moment sur Netflix.

La réalité est là est arrivée sur Netflix pour réussir en grand, ce qui explique pourquoi cette plateforme n’a pas sorti tous les épisodes en même temps pour ce que leurs fans veulent savoir à quelle fréquence les chapitres de ce k-drama sortent-ils sur la plateforme, des informations que nous vous donnerons tout de suite.

À quelle fréquence les épisodes de Reality Is Here sortent-ils sur Netflix ?

La réalité est ici diffusera 2 épisodes sur Netflix chaque semaine et le fera tous les mardiscar ce drame K est toujours diffusé sur la chaîne de télévision sud-coréenne KBS2, dont deux épisodes sont diffusés chaque samedi dans son pays d’origine.

Cela signifie que Netflix, ayant l’exclusivité de la transmission de cette histoire en dehors de la Corée du Sud, aura la possibilité de diffuser des épisodes moins de 3 jours après leur diffusion dans leur pays d’origine ; et depuis dans le pays asiatique la série est sur le point d’atteindre son épisode 24, ici sur le continent américain, nous pourrons encore profiter de plus d’épisodes de cette série à succès.

De quoi parle Reality Is Here et pourquoi le regarder ?

Reality Is Here parle d’une femme professionnelle à succès nommée Oh Yeon Doo (Baek Jin-hee), qui tombe enceinte et propose à un médecin qui réussit appelé Gong Tae Kyung (Ahn Jae Hyun) qui prétendent avoir une relation pour un bénéfice mutuel.

Et bien qu’au début Tae Kyung accepte ce marché un peu par la force, avec le temps son cœur pourrait s’ouvrir pour se permettre de vivre l’amour avec Yeon Doo, même si cela ne sera pas facile en raison des circonstances du destin. Et si vous êtes un fan de K-dramas, cette série sera certainement votre prochaine obsession..

