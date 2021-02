La réalité de la sitcom de Westview enfin expliquée dans WandaVision

Si tu n’as pas vu WandaVision l’épisode 8 encore, c’est maintenant votre chance de renflouer. L’article suivant contient d’énormes spoilers pour l’épisode et au-delà.

L’avant-dernier épisode de WandaVision a éclairci toute la confusion sur les événements sur le thème de la sitcom au sein de l’anomalie Westview. Les événements à l’intérieur du Hex, comme Darcy Lewis l’a inventé, se produisent par sauts de temps, tandis que tout le monde à l’intérieur ainsi que le décor de la ville s’inspirent des sitcoms américaines. Bien que les agents de SWORD n’aient pas pu comprendre la raison pour laquelle tout cela ressemblait à des sitcoms, le dernier épisode de la série intitulé « Précédemment On » montre que tout est attaché au passé de Wanda.

Tout au long de l’épisode, Wanda est forcée par Agatha Harkness de revivre son passé pour déterminer comment Wanda a réussi à détruire une ville entière dans une sorcellerie continue de longue date. Ouais c’est vrai! Le dernier épisode de WandaVision a finalement confirmé que c’était bien Wanda (et non Agatha) qui avait créé Hex et piégé toutes les personnes de Westview dans sa création. L’épisode 7 a présenté Agatha Harkness, qui se déguisait en Agnès voisine de Wanda depuis le début. Le montage, « Agatha All Along » semblait indiquer que toute l’anomalie était sa création et que Wanda n’était qu’un pion. Mais il s’avère que Wanda a tout commencé, tandis qu’Agatha a simplement manipulé les événements à l’intérieur pour plier Wanda à sa volonté.

La connexion de Wanda aux sitcoms

En revenant, quand Agatha commence à montrer son passé à Wanda, cela commence avec son enfance, où elle séjourne à Sokovia, avec ses parents et son frère jumeau. Son père, Oleg Maximoff, vend illégalement des DVD de films américains pour répondre aux besoins quotidiens. Sokovia est ravagée par la guerre et prise entre la guerre froide américano-russe. Cela explique pourquoi Oleg garde sa collection de DVD cachée, car de nombreux territoires russes et d’Europe de l’Est avaient alors recours aux sentiments anti-américains, qui comprenaient également le fait de ne pas tenir compte de la culture américaine et de ses aspects. Nous voyons comment chaque semaine, la famille organise une soirée télé et ce jour-là décide de regarder The Dick Van Dyke Show, la sitcom préférée de Wanda.

Ici, nous réalisons que les sitcoms sont le genre de divertissement préféré de Wanda et qu’elle aime vivre le plaisir qu’elles contiennent avec sa famille. Malheureusement, c’est la même nuit où la maison de Maximoff est détruite par un missile Stark Industries, tuant à la fois Oleg et Irina. En attendant que la deuxième bombe éclate, Wanda voit l’émission toujours sur le téléviseur déformé. Wanda récite,

«À la fin de l’épisode, vous réalisez que c’était un mauvais rêve. Rien de tout cela n’était réel. C’est de là que viennent les sitcoms. Le passé de Wanda.

Les sitcoms étaient la réalité rêvée de Wanda

En tant qu’enfant, les sitcoms étaient son bouc émissaire des dures réalités sur lesquelles elle a grandi. C’était sa façon de vivre, de ressentir et de comprendre le vrai bonheur, quelque chose qui manquait dans leur vie de tous les jours. Ces sitcoms étaient son moyen d’embrasser les moments horribles dans lesquels elle grandissait avec son frère, et elle souhaitait probablement que ce rire fasse partie intégrante de sa vie. C’est de là que viennent les sitcoms.

Wanda n’a jamais abandonné les sitcoms

Au fur et à mesure que nous avançons dans le passé de Wanda, nous voyons que Wanda n’a jamais renoncé à regarder des sitcoms même après la disparition de ses parents. Elle a continué à gérer son chagrin et sa colère contre Stark et les guerriers politiques à travers des sitcoms, même lorsqu’elle s’est portée volontaire pour les expérimentations humaines d’Hydra pour des individus améliorés. Les sitcoms étaient toujours ses boucs émissaires de la réalité; sa source et son inspiration de bonheur.

Les sitcoms ont amené Wanda à nouer un lien avec Vision

Dans la dernière partie de sa trame de fond, nous voyons Wanda regarder Malcolm au milieu. Wanda est assise dans l’enceinte des Avengers et pleure la mort de son frère. Elle essaie de trouver du réconfort dans la sitcom avant que Vision ne traverse le mur. Vision lui parle de son manque d’émotions (à l’époque, Vision essayait toujours de comprendre les humains) et tente de la consoler. Ils partagent même un rire, c’est la première fois qu’ils se lient ensemble; ayant ainsi des sitcoms pour la conduire dans une nouvelle vie, une nouvelle relation.

Wanda n’a pas créé de « Sitcom Reality » par choix

Au début, on a l’impression que Wanda a créé le Hex sous la forme de ses sitcoms amoureuses de longue date par choix. Mais ce n’est pas la vérité complète. L’explosion de Wanda après avoir découvert le corps de Vision en train d’être démantelé au siège de SWORD provenait de la douleur et de l’angoisse absolues. Ce qu’elle a fait avec Westview n’était ni un plan ni un choix.

La création de Hex par Wanda était sa version d’un endroit heureux, où elle est libérée de toute la négativité qui a toujours entouré sa vie. Malheureusement, elle n’a pas de bons souvenirs en dehors des quelques souvenirs qu’elle a partagés avec Vision. Elle a perdu ses parents dans son enfance, la moitié de son âge adulte, elle avait soif de vengeance, ne laissant rien dans sa vie pour se réjouir, et le moment venu, elle a perdu son frère. Même sa relation avec Vision n’a jamais trouvé la paix étant donné les accords; puis elle l’a perdu aussi.

Les sitcoms étaient son seul sentiment de bonheur, la seule joie qu’elle ait jamais ressentie. C’est pourquoi, lorsqu’elle a libéré toute son énergie pour piéger Westview dans sa propre réalité, le résultat était une sitcom, un endroit où elle savait qu’elle avait toujours été heureuse. C’est ainsi que les sitcoms sont entrées dans Hex. Du passé de Wanda et de sa seule expérience avec un vrai bonheur et une vie paisible.

La façon dont les scénaristes et le réalisateur ont géré ces réalités sur le thème de la sitcom et leur a donné une plus grande importance pour le récit général de la série. Le facteur sitcom a même donné à MCU une chance d’explorer le passé de Wanda et de placer des œufs de Pâques dans un scénario potentiel plus large qui pourrait engendrer plus de productions centrées sur Wanda et d’autres personnages associés. Maintenant, il sera intéressant de voir comment WandaVision conclura cette histoire captivante dans le dernier épisode prévu pour la semaine prochaine.

Sujets: WandaVision