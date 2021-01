La réalisatrice d’une jeune femme prometteuse défend la fin controversée comme étant réaliste et inévitable

Le nouveau thriller de vengeance de Carey Mulligan Jeune femme prometteuse se déroule comme une comédie noire traitant de questions très lourdes. Mulligan joue le rôle de Cassie, une femme qui se remet du traumatisme d’avoir perdu sa meilleure amie pour violer et se lance dans la vengeance. La réalisatrice du film, Emerald Fennell, a récemment pesé sur la fin très discutée et profondément conflictuelle, qui a finalement vu Cassie se retrouver face à face avec le violeur de son amie et prendre le dessus, pour ensuite être maîtrisée.

«Le truc à propos de Cassie, c’est qu’elle est méticuleuse et intelligente. Et elle, comme moi, comme n’importe quelle femme le ferait, sait que si elle va au chalet [where the villain resided] et elle va aller à la cabine avec une arme – ce qu’elle n’a jamais fait auparavant – il y aura un risque que les choses tournent mal. Elle a un plan d’urgence pour savoir si ça va mal, mais elle est aussi tellement en colère et tellement déterminée à le voir et à le voir, et encore une fois, c’est un cycle très addictif avec Cassie. Et la chose à propos de la spirale dans laquelle elle se trouve, c’est qu’elle est, comme toute spirale addictive, les choses deviennent de plus en plus rapides et de plus en plus proches et le comportement devient de plus en plus extrême. Et je pense qu’elle a en quelque sorte évité cela parce qu’elle sait que cela la rendra susceptible de faire une erreur, et l’erreur qu’elle fait est qu’elle ne serre pas assez les menottes. «