Harry Styles apparaît sous le nom d’Eros alias Starfox dans une scène post-crédits d’Eternals.

Éternels la réalisatrice Chloé Zhao a dévoilé son choix de lancer Harry Styles dans le rôle d’Eros dans l’univers cinématographique Marvel.

Harry Styles est peut-être mieux connu en tant que chanteur, mais le jeune homme de 27 ans commence à se faire un nom comme l’un des acteurs les plus demandés de sa génération. Depuis que One Direction a fait une pause en 2016, Harry est apparu dans Dunkerque et a décroché des rôles dans des films très attendus, notamment mon policier avec Emma Corrin et Ne t’inquiète pas chérie avec Florence Pugh.

Harry a également décroché le rôle du frère de Thanos Eros / Starfox dans le MCU et il vient de faire sa première apparition en tant que rôle dans un Éternels scène post-crédits. Maintenant, la réalisatrice d’Eternals, Chloé Zhao, a révélé pourquoi elle avait choisi Harry pour le rôle.

La réalisatrice d’Eternals, Chloé Zhao, explique pourquoi elle a choisi Harry Styles pour incarner le frère de Thanos, Eros. Photo : Kevin Mazur/Getty Images pour The Recording Academy, Marvel/Disney

En discutant avec Cinema Blend, à propos du casting, Chloé a expliqué : « Eh bien j’ai pitché l’idée d’Eros à Kevin [Feige] il y a quelque temps, et j’adore l’idée de connaître le frère de Thanos. C’est un Éternel. Et l’idée qu’il ait traversé ce que les Éternels ont vécu, fait leur travail pour les Célestes est très intéressante et comment cela a pu affecter Thanos pour devenir ce qu’il est aujourd’hui. »

Elle a ensuite ajouté: « Et j’adore cette idée et pour moi ce n’était jamais comme, OK, faisons ce personnage et allons trouver un acteur. J’ai gardé un œil sur Harry Styles depuis qu’il est apparu à Dunkerque parce que celui que Nolan jette je garde toujours un œil ouvert et j’ai immédiatement pensé : « Cette personne me fait penser à Eros comme à un personnage. Il prend vie quand je l’ai rencontré. C’était vraiment un paquet. »

En d’autres termes, il semble que personne n’ait mieux capturé l’esprit d’Eros/Starfox que Harry.

On ne sait pas encore quand Harry apparaîtra dans le MCU sous le nom d’Eros mais, étant donné qu’un Éternels la suite est déjà en préparation, nous imaginons que ce ne sera pas trop long avant sa prochaine apparition.

