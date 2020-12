La réalisatrice de Wonder Woman 1984 sait quels super-héros de Marvel et DC elle veut diriger ensuite

Wonder Woman 1984 sort enfin dans les salles. Et bien que les critiques aient été mitigées jusqu’à présent, les fans sont ravis de voir ce que la cinéaste Patty Jenkins fait avec la princesse Diana alias Wonder Woman dans le nouveau film. Compte tenu de la popularité du film DCEU original de Jenkins, 2017 Wonder Woman, un fan lui a récemment demandé si le cinéaste aimerait faire des films sur d’autres super-héros, auxquels Jenkins a répondu avec les noms de deux héros MCU et d’un héros DCEU.

« Merci pour la question. Probablement Superman, Spiderman ou Black Widow! Tant de potentiel avec tous, toujours. »

Fait intéressant, le seul nom manquant dans la liste est Thor, qui était le premier personnage de super-héros auquel Jenkins était associé. Avant Wonder Woman, le cinéaste était en pourparlers avec Marvel pour diriger Thor 2: Le monde des ténèbres. Cet accord a échoué après que Jenkins ne puisse pas voir les choses du même œil avec le studio sur la direction que le film devrait prendre, ce qui a conduit son navire à sauter au DCEU pour faire Wonder Woman.

Il est intéressant de considérer ce Patty Jenkins pourrait faire avec Superman ou Spider-Man. Les deux héros représentent la fin optimiste et optimiste du spectre des super-héros, par opposition aux anti-héros énervés. Jenkins a déjà démontré son habileté à créer un film de super-héros plein d’espoir avec Wonder Woman et sa suite, et elle pourrait sans doute faire de même pour les deux autres héros.

Black Widow est le choix le plus inhabituel, du moins en surface. Après tout, la trame de fond de Black Widow est moins encourageante et inspirante et plus horrible et cicatrisante. Dépouillé de son enfance, élevé comme un assassin, rempli de culpabilité pour ses meurtres passés et constamment regardé avec suspicion par le gouvernement et ses compagnons Avengers, Black Widow peut sembler un choix étrange pour Jenkins pour faire un film.

Mais le choix a beaucoup plus de sens si vous revenez dans le passé de Jenkins avant qu’elle ne devienne connue en tant que directrice du DCEU. En 2003, Jenkins a fait le film Monstre mettant en vedette Charlize Theron dans le rôle d’une ancienne prostituée qui assassine beaucoup de ses victimes masculines et est finalement arrêtée. Le film a reçu de nombreuses nominations, Theron remportant l’Oscar de la meilleure actrice.

UNE Veuve noire film de Jenkins dans le sens de Monstre pourrait être un projet très intéressant, même s’il est peu probable qu’il soit éclairé par Disney. Dans l’état actuel des choses, Black Widow obtient enfin son propre film autonome dans le MCU, qui était censé sortir cette année aux côtés de Wonder Woman 1984, avant que la distanciation sociale n’oblige les théâtres à fermer.

Réalisé et co-écrit par Patty Jenkins, Wonder Woman 1984 stars Gal Gadot, Chris Pine, Kristen Wiig, Pedro Pascal et Natasha Rothwell. Le film raconte l’histoire de la princesse Diana alias Wonder Woman dans les années 80, où elle est obligée de défendre l’humanité contre la puissance combinée de Maxwell Lord et The Cheetah. Wonder Woman 1984 est maintenant disponible en salles et sur HBO Max.

