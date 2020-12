La réalisatrice de Wonder Woman 1984 explique comment elle a rendu cool une partie emblématique de l’histoire de Diana

Avertissement: SPOILERS Ahead! Même si Wonder Woman 1984 a du mal à être le package parfait que son prédécesseur était, il contient sa juste part de « Ooh! » des moments. Nous avons eu la représentation (presque) parfaite de Cheetah, la chimie entre Diana Prince de Gal Gadot et Steve Trevor ressuscité de Chris Pine, et oh, ce jet invisible alors que le duo vole au Caire – on ne peut nier que la scène, seule, est magnifique à regarder.

Dans Wonder Woman 1984, on voit Diana et Steve sur les queues de l’homme d’affaires fou de Pedro Pascal, Maxwell Lord. Il est au Caire et le duo doit trouver un moyen d’y arriver le plus tôt possible avant qu’il n’exécute plus de vœux. Ainsi, ils se faufilent facilement dans une base militaire et volent un avion de chasse pour que Steve les fasse voler là où se trouve Maxwell. Diana réalise soudain que c’est ne pas au début des années 1900 et il existe la technologie pour suivre leur avion. Mais elle a un plan – elle s’est entraînée à rendre les choses invisibles et à dissimuler également le jet, ce qui est littéralement un spectacle à voir.

Le Jet Invisible est une partie importante de l’histoire de Wonder Woman et en tant que fan dévoué du personnage de DC, Patty Jenkins était « résolu » à l’inclure dans Wonder Woman 1984 et a récemment partagé comment trouver un moyen de l’incorporer avec goût était le «plus difficile».

« C’était quelque chose sur lequel j’étais complètement attaché. Je me souviens quand j’ai commencé à dire que je voulais faire Wonder Woman et que quelqu’un m’a dit: » Eh bien, comment la rendre cool? « Et je me suis dit: » Eh bien, d’abord tous, embaucher quelqu’un qui pense déjà qu’elle est cool, comme moi. « Et numéro deux, aucun d’entre eux n’est cool. Comme aucun de ces personnages n’est cool sur la page dans les années 1950. Nous les rendons cool », se souvient-elle.

« Le jet invisible a été la chose la plus difficile à faire pour le rendre cool à cause de tout ce que vous avez jamais vu d’elle assise sur le siège. J’étais comme, » Je vais comprendre ça un de ces jours, comment faire ce jet invisible. « » Donc je me souviens juste que c’était un moment [co-screenwriter] Geoff Johns et moi étions assis ensemble et parlions d’une scène et de la manière dont ils se rendaient en Egypte. Et tout d’un coup, nous nous sommes dit « Oh mon Dieu ». Nous avons compris comment faire cette scène. J’étais tellement excité et j’ai travaillé si dur dessus [it]. Il était logique que si son père cachait Themyscira, alors ils trouvaient comment faire le mur. Et c’était tellement cool à comprendre. «

À vrai dire, cela avait l’air cool quand Diana a simplement touché le tableau de bord et que sa puissance a traversé l’avion, le rendant invisible. Cela aurait été sans conteste magnifique en tant que scène autonome, mais en tant que partie de l’histoire, pas tant que l’arc de l’intrigue menant au moment suit à peine un processus logique cohérent. Tout d’abord, Diana utilise sa carte d’identité Smithsonian pour entrer dans le hangar du National Air and Space Museum afin de voler l’avion de combat qui est juste assis au ralenti – en fait, avec suffisamment de carburant pour voler vers et de retour du Caire. On dirait que le jet était déjà super propulsé avant même que Diana ne le touche. * yeux roulant au ciel *

Bien que pour un homme qui a piloté un avion pour la dernière fois en 1918, savoir parfaitement comment contrôler le système compliqué d’un avion de chasse en 1984 aurait dû être impossible, Steve le gère avec brio. Suite à cela, Diana réalise comment ils peuvent être suivis via un radar et procède à rendre le jet invisible, tout comme son père Zeus a rendu Themyscira invisible au reste du monde.

Mais, soutenons-nous ici, le processus de suivi via radar ne se fait-il pas en envoyant de courtes impulsions électromagnétiques qui sont réfléchies par des objets sur leur chemin, permettant ainsi la possibilité de localiser exactement l’emplacement d’un avion? Les pouvoirs de Diana ont rendu le jet invisible mais il était toujours là – c’était un objet assez solide qui se serait reflété par l’impulsion – et donc, pas vraiment introuvable. Donc, oui, alors que c’était totalement cool de voir le Jet Invisible, la façon dont il est ajouté à l’histoire ne suit pas vraiment un train de pensée logique. Les citations ci-dessus de Patty Jenkins nous parviennent via Collider.

