La réalisatrice de New Gods, Ava DuVernay, remercie la co-scénariste après que Warner Bros.annule DC Epic

Plus tôt dans la journée, DC Films et Warner Bros. ont décidé de débrancher deux des projets DC Extended Universe qui étaient censés étendre la tradition des adaptations de bandes dessinées de DC Films. Les deux projets étaient New Gods d’Ava DuVernay et James Wand et Peter Safran Aquaman spin-off The Trench. Tandis que La tranchée était un film d’horreur prévu d’origine et de suivi mettant l’accent sur les créatures monstres de la mer présentées dans une séquence spécifique en 2018 Aquaman; Nouveaux dieux aurait amené DCEU à Apokolips et à des conflits inter-planétaires mettant en vedette Darkseid, Granny Goodness et d’autres rivaux de Darkseifd. Cependant, Warner Bros. a annoncé que ces films seront activement annulés pour le moment, dans l’espoir d’une rematérialisation des histoires si l’ardoise de DCEU semble appropriée pour les inclure à l’avenir.

Sur les deux films, Ava DuVernay’s Les nouveaux dieux faisait l’objet de spéculations, les fans se demandant comment Ava allait reprendre le scénario de New Gods, qui a été taquiné cette année Justice League de Zack Snyder. En réponse à l’annulation de son projet, Ava DuVernay a tweeté sa gratitude à son co-auteur du projet, Tom King

Ava DuVernay a révélé comment elle prévoyait d’introduire des personnages comme Big Barda, Izaya l’héritière / grand-père, Mister Miracle / Scott Free et Granny Goodness, cette dernière ayant également marqué ses débuts en théâtre dans Justice League de Zack Snyder, bien que dans juste un petit camée. Notamment, DuVernay Nouveaux dieux aurait été une adaptation directe de la série de bandes dessinées Fourth World de Jack Kirby et aurait présenté ces super-vilains sur une trajectoire de collision les uns contre les autres.

Beaucoup citent l’apparition du personnage de Darkseid dans Zack Ligue de justice comme raison possible de l’annulation de Warner Media Nouveaux dieux. Jamais Snyder a révélé publiquement ses projets pour DCEU et la sortie éventuelle de Snyder Cut, les fans ont été en train de diviser les nouveaux dieux de DuVernay, beaucoup considérant que son film était en contradiction avec les plans originaux de DCEU de Snyder. Même l’acteur de Darkseid, Ray Porter, a soutenu Ava DuVernay, avertissant les fans toxiques de « cesser de harceler » le cinéaste primé aux Emmy Awards. Ava a également répondu aux dents de soutien de Ray, le remerciant pour son geste gracieux.

Merci, Ray. Vous n’avez été que gracieux envers moi. Je t’apprécie. Et les fans qui ont soutenu. On me dit que le studio parlera bientôt de leur récente décision concernant les personnages de NEW GODS. J’espère que nos chemins se croiseront un jour, monsieur. Si ce n’est pas dans le Quatrième Monde, alors dans un autre. https://t.co/3Ncrqk1cXf – Ava DuVernay (@ava) 1 avril 2021

DuVernay, cependant, n’a probablement pas abandonné les espoirs de New Gods, et Warner Bros. n’a pas non plus explicitement jeté son projet sous le bus. Dans sa réponse au tweet de Ray Porter, elle semblait espérer se réunir avec lui pour un futur projet inspiré de DC, sinon New Gods de Jack Kirby. Warner Bros. a déclaré que le développement du projet, bien que suspendu, pour l’instant, peut être repris à l’avenir lorsque le studio estime que le moment est venu. Pour le moment, Warner Bros.et DCEU attendent avec impatience la liste confirmée de films qui sortiront dans les deux prochaines années à commencer par James Gunn. La brigade suicide. De plus, DC Films a également aligné The Batman de Matt Reeves pour la sortie, avec deux suites et un spin-off déjà éclairé.

