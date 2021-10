La réalisatrice de Marvels, Nia DaCosta, blâme Captain America pour le Snap

Les Merveilles réalisateur Nia Nia DaCosta a décidé de dire quelque chose d’assez controversé, mais si courageux, en visant Chris Evans Capitaine Amérique et blâmer The First Avenger pour le succès de Thanos à effacer la moitié de l’univers avec The Snap. Faisant référence à la philosophie de Cap de ne pas échanger de vies, DaCosta fait valoir que, si Steve Rogers avait permis à The Vision d’être éliminé lors des événements de Avengers : guerre à l’infini, alors The Mad Titan n’aurait jamais pu mettre la main sur The Mind Stone, complétant ainsi sa collection de pierres précieuses et lui donnant le pouvoir de transformer la moitié de la population en poussière.

« Quelque chose que j’aime dire un peu avec désinvolture Capitaine Amérique est que le Snap est entièrement de sa faute parce qu’il essayait de faire de son mieux, essayant de faire la bonne chose. Il existe un monde dans lequel il est un méchant car, en fin de compte, il aurait dû sacrifier Vision. Il a choisi la vie d’un robot, bien que sensible, sur littéralement l’univers entier. Il y a une sorte d’anti-héros là-dedans si vous voulez le regarder à travers cette lentille. »

Alors qu’une grande partie des fans de Marvel ont reproché au Star-Lord de Chris Pratt d’avoir permis à Thanos de réussir sa quête maniaque grâce à sa crise de colère lors de leur combat contre Titan, DaCosta offre une nouvelle perspective, pointant du doigt un autre Chris, Evans, faisant valoir que , si Captain America avait permis à sa boussole morale de se plier et de sacrifier The Vision, l’énorme bande de morts causée par Thanos aurait pu être évitée. À ses yeux, ce résultat de l’effet papillon fait de Cap une sorte d’anti-héros, voire de méchant, le cinéaste ajoutant que: « Les gens diraient que je suis fou de penser de cette façon, mais il y a quelque chose de lié au voyage du l’anti-héros et le héros. La douleur du héros est quelque chose qui l’incite à se martyriser, et la douleur d’un anti-héros est une chose qui commence en quelque sorte son voyage au lieu d’y mettre fin.

Nia DaCosta, qui déclare être une grande fan de Marvel, révélant même qu’elle est surnommée « Marvel trash » par ses amis et voit chaque film sortir dans le MCU, aime clairement avoir un regard complexe sur les super-héros qui habitent le la franchise. Cela devrait être de bon augure pour Les Merveilles, un projet que le réalisateur a révélé « s’occupera de notre douleur et de nos traumatismes, et il y a un peu de cela dans l’histoire ».

Les Merveilles ramène plusieurs visages familiers du MCU, dont Brie Larson, qui reprendra le rôle de Carol Danvers AKA Capitaine Marvel. Elle sera rejointe dans le film par Teyonah Parris, qui a été présentée pour la première fois en tant qu’adulte Monica Rambeau dans les studios Marvel. WandaVision. Le suivi du MCU introduira également un nouveau visage, amenant Iman Vellani dans la mêlée en tant que dernier membre de Les Merveilles ; Kamala Khan alias Mme Marvel, qui n’a pas encore fait ses débuts. Khan est une pakistanaise-américaine musulmane de 16 ans de Jersey City qui est une grande fan de Captain Marvel de Larson, et qui acquiert plus tard des pouvoirs de métamorphose, devenant un super-héros à part entière. En plus de la sortie sur grand écran en équipe, Mme Marvel devrait également apparaître dans sa propre série Disney + autonome.

Les Merveilles devrait sortir dans les salles de cinéma aux États-Unis le 17 février 2023, dans le cadre de la phase quatre du MCU. Cela nous vient d’Inverse.

