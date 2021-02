La réalisatrice de Birds of Prey admet que sa vision était compromise pendant le tournage

L’une des entrées les plus intéressantes du DCEU est le film 2020 Oiseaux de proie. Le film a été salué comme un film de super-héros féministe qui a vu Margot Robbie alors que Harley Quinn se lance dans une aventure folle à travers Gotham avec un groupe de femmes badass. Cathy Yan, qui a été embauché pour diriger le long métrage après une forte performance de son film primé Sundance, acclamé par la critique, Cochons morts, a récemment admis dans une interview avec The Playlist qu’il y avait beaucoup d’interférences en studio à laquelle elle a dû faire face en faisant Oiseaux de proie.

« C’était vraiment difficile [to work] sur Birds of Prey. Cochons morts était une version si singulière et pure de moi-même. Et je pense que lorsque vous avez affaire à un budget comme [‘Birds of Prey’ had] et le genre de pression d’un studio, en particulier d’un studio qui subit beaucoup de changements, vous finissez inévitablement par devoir faire des compromis et vous battre pour des choses. Et vous en gagnez et vous perdez beaucoup. C’est juste un peu comme ça. «

Warner Bros.a acquis une réputation notoire pour s’ingérer fortement dans les films appartenant à leur ardoise DCEU, menant à des productions aussi confuses que Suicide Squad et Ligue de justice. Selon Yan, c’était pendant le processus d’édition de Oiseaux de proie que le film s’est transformé en quelque chose de légèrement différent de ce qu’elle avait prévu, en raison de l’intervention du studio avec des changements.

« J’aurais aimé avoir plus de contrôle sur l’édition [of ‘Birds of Prey’], Mais c’est un peu comme ça. Je ne sais pas s’il y a une coupure de Cathy Yan là-bas, mais je pense que pour n’importe quel cinéaste, nous sommes tous dedans parce que nous voulons nous exprimer le plus complètement possible. Et pour faire correspondre ce que vous voyez à l’écran avec ce que nous avons dans la tête. «

Tandis que Oiseaux de proie n’a pas eu beaucoup d’impact au box-office, le film a recueilli de nombreuses critiques positives pour son récit irrévérencieux et au rythme rapide. Yan a également été félicitée pour son style de cinéma brut et intime. Alors qu’une suite de Oiseaux de proie est peu probable à ce stade, Yan est assez ouverte à l’idée de créer une autre fonctionnalité à gros budget tant que l’histoire l’intéresse.

« Je ne manquerais jamais de faire [a big-budget movie] encore. J’essaie de ne pas me demander si je referais ce type de film ou ce type de film. Ou si je travaillerais avec ce studio ou cela. Mais plutôt: «Cette histoire est-elle convaincante? Et je suis aussi scénariste / réalisateur. Donc, dans ce cas, ma grande leçon est que je veux continuer à faire ça et avoir un peu plus de contrôle sur l’histoire que je raconte. «

Réalisé par Cathy Yan et écrit par Christina Hodson, Birds of Prey (et l’émancipation fantastique d’une Harley Quinn) stars Margot Robbie, Mary Elizabeth Winstead, Jurnee Smollett-Bell, Rosie Perez, Chris Messina, Ella Jay Basco et Ewan McGregor. Le film est désormais disponible en vidéo à la demande et en streaming sur HBO Max. Cette nouvelle vient de la Playlist.

