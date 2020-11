La réaction surprenante de la mère de Jihoon à la fausse couche de Deavan

Deavan et sa belle-mère, Jung, n’ont pas toujours été d’accord. Mais dans un épisode récent de Fiancé de 90 jours: l’autre voie, ils se sont connectés sur une tragédie de Deavan.

’90 Day Fiancé ‘stars Jihoon Lee et Deavan Clegg | TLC

Deavan parle de sa fausse couche le « Fiancé des 90 jours »

Deavan et Jihoon partagent un fils ensemble, Taeyang. Mais dans l’épisode de dimanche, Deavan a raconté qu’elle et Jihoon étaient tombées enceintes de leur deuxième enfant.

«Au début, j’avais vraiment peur», dit-elle. «Nous avons à peine eu Taeyang, et nous ne sommes certainement pas financièrement stables pour un autre. Mais ensuite, je suis vraiment excité. Les choses arrivent pour une raison. Un bébé est toujours une bénédiction, et je l’acceptais et j’étais prêt à le faire. Cependant, nous avons eu récemment des nouvelles dévastatrices. Quand je suis allé à un examen et qu’ils ont fait une échographie, c’est à ce moment-là qu’ils ont compris… que nous avions perdu le bébé. Nous avons fait une fausse couche.

«Je suis juste très triste, et c’est juste quelque chose qui, je pensais, ne m’arriverait jamais de ma vie», a-t-elle poursuivi. «C’était la chose la plus difficile de ma vie. J’étais juste très dévasté. Je pense que c’est juste quelque chose dont il faut du temps pour guérir. Je suis vraiment triste aussi. C’est juste, vous savez, le stress, et nous venons d’avoir Taeyang. Et mon corps, juste pour une raison quelconque, ne pouvait tout simplement pas le supporter.

La situation était déchirante pour Deavan et Jihoon. Mais cela a également permis au couple de réaliser « combien [they] se soucient les uns des autres.

«Cela m’a fait réaliser avec Jihoon, comme, nous nous battons pour l’argent, nous nous battons pour l’appartement, nous nous battons pour la loyauté – perdre ce bébé nous a fait réaliser, comme, à quel point nous nous soucions l’un de l’autre et non … cela ne vaut pas les petits combats plus », a déclaré Deavan aux caméras. «Et cela nous a vraiment amenés à nous lier et à arrêter de nous battre et à être là les uns pour les autres.

Deavan et Jung s’associent sur ’90 Day Fiancé ‘

Même si Jung et Deavan ne se sont pas toujours entendus et qu’ils ont du mal à se comprendre en raison de la barrière de la langue, Jung a emmené Deavan dans un musée d’histoire coréen pour passer du temps ensemble. Pendant leur journée, Deavan a parlé à Jung de la fausse couche et Jung était gentil et solidaire.

«En tant que femme, je pense que vous avez du courage», lui a dit Jung.

Deavan a apprécié la journée et la conversation qu’ils ont partagée. Les deux femmes ont accepté de faire de leur mieux pour rester dans des conditions amicales.

«C’est agréable d’entendre que la mère de Jihoon commence à m’accepter», a déclaré Deavan. «C’est tout ce que j’aurais jamais voulu. Et ça commence enfin à se sentir comme une vraie relation entre belle-mère et belle-fille.