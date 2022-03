La réaction précoce de Morbius est à peu près exactement ce à quoi vous vous attendez

Premières réactions à la prochaine sortie du film de bande dessinée de Sony, Morbius, sont susceptibles d’être exactement ce à quoi beaucoup s’attendraient. Alors que les réactions individuelles elles-mêmes n’ont pas encore émergé, un tweet sur les premières réactions a révélé que ceux qui ont eu la chance (ou peut-être qui devraient être malchanceux) d’avoir vu Morbius ont appelé le Homme araignée film dérivé « ennuyeux » et « non calculé ».

Venant avec l’aimable autorisation de Brandon Matthews, rédacteur en chef de GWW qui s’est rendu sur les réseaux sociaux pour partager ce qu’il avait entendu concernant Morbius, cela ne ressemble certainement pas au genre de chose que les fans de Marvel voulaient entendre. Cependant, en termes de réaction critique à la sortie Marvel de Sony, il aurait été beaucoup plus surprenant que les premières réactions à Morbius été composé d’éloges élogieux.

La réaction aux réactions continue en affirmant que le film n’a « aucune cohérence, sauf qu’il est mauvais », avant d’ajouter qu’il y a un « bon moment ici et là », concluant que le public serait mieux servi en attendant de « le regarder quand il rentre à la maison.

Cependant, la révélation la plus surprenante est peut-être l’affirmation selon laquelle Morbius ne contient que « 2-3 œufs de Pâques ». Depuis la commercialisation de Morbius a commencé, beaucoup avaient spéculé que ce serait le film qui emmènerait l’univers partagé de Sony Spider-Man dans le multivers, beaucoup théorisant même que Morbius se lancerait dans une aventure à travers plusieurs univers. Mais il semble que ce soit loin d’être le cas, avec quelques œufs de Pâques loin d’être suffisants pour fournir la folie multiverselle que certains attendent.





Images de Morbius jusqu’à présent, a taquiné des liens avec une multitude de franchises, y compris Veninl’univers cinématographique Marvel et L’incroyable homme-araignéeet bien que les fans s’attendent naturellement à plus dans le film fini, il semble que nous ayons déjà vu tous les œufs de Pâques que Morbius a à offrir.

Bien sûr, les réactions critiques ne font pas tout, avec Morbius‘ prédécesseur anti-héros Venin recevant un accueil moins que chaleureux lors de sa libération. Malgré cela, Venin a ensuite réalisé un impressionnant 856 millions de dollars au box-office mondial et a récemment reçu une suite. Nul doute que Sony espère un succès similaire avec Morbiusindépendamment de ce que les premières réactions peuvent suggérer sur la qualité globale du film.

Morbius présentera Jared Leto en tant qu’anti-héros vampire





Morbius présentera l’un des personnages les plus convaincants et les plus conflictuels de Marvel alors que Jared Leto, lauréat d’un Oscar, est transformé en l’énigmatique anti-héros Michael Morbius. Dangereusement atteint d’une maladie sanguine rare et déterminé à sauver d’autres personnes subissant le même sort, le Dr Morbius tente un pari désespéré. Ce qui d’abord semble être un succès radical se révèle bientôt être un remède potentiellement pire que le mal, transformant le bon docteur en monstre conflictuel.





Réalisé par Daniel Espinosa et écrit par Matt Sazama et Burk Sharpless, Morbius met en vedette Jared Leto dans le rôle de Michael Morbius aux côtés de Matt Smith dans le rôle de Milo, l’ami d’enfance de Morbius; Adria Arjona dans le rôle de Martine Bancroft, la fiancée de Morbius; Jared Harris dans le rôle de Nicholas, le mentor de Morbius; et Al Madrigal et Tyrese Gibson en tant que paire d’agents du FBI à la recherche de la menace vampire. Morbius devrait sortir aux États-Unis le 1er avril 2022, après une série de retards.





