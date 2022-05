La réaction inhabituelle de Mandy Moore à la lecture de la fin de This Is Us

ÉTOILE+

L’actrice qui donne vie à Rebecca s’est sentie « détruite » en lisant l’un des scénarios de la série. Apprenez tout sur la finale avant sa première sur Star +.

© Étoile+Mandy Moore joue Rebecca dans This Is Us.

La sixième saison de C’est nous est diffusé en intégralité chaque semaine par Étoile+. Chaque jeudi, un nouvel épisode débarque sur la plateforme de streaming pour émouvoir les followers de la famille poire, qui pendant des années est restée très proche de cette histoire aussi dramatique qu’inspirante. Sa fin est sur le point de venir, puisqu’il ne reste que deux épisodes. Oui Mandy Moorel’un de ses protagonistes, avait un réaction inhabituelle lors de la lecture du scénario d’un des chapitres.

La série créée par Dan Fogelman Il est arrivé avec son dernier opus sur la plateforme de streaming pour raconter le dénouement de ses personnages attachants. C’est que la fiction qui a remporté quatre Emmy Awards racontait la romance de Jack et Rebecca en tant que jeunes parents dans les années 1980, à la vie de leurs enfants adultes, Kevin, Kate et Randall, en quête d’amour et d’épanouissement dans le présent. Milo Ventimiglia, Justin Hartley, Chrissy Metz et Sterling K. Brown complètent le casting dans les rôles principaux.

Nul doute que ce dernier volet du drame a mis en lumière Mandy Moore comme jamais auparavant dans la peau de Rébecca. L’actrice a réussi à réaliser une interprétation admirable du même personnage dans au moins trois chronologies différentes. C’est pourquoi l’interprète vit avec une grande intensité chacun des événements que traverse son rôle. Après avoir travaillé sur le plateau pendant plus de six ans, elle s’est sentie pour la première fois dépassée par l’un des scénarios.

Le prochain épisode frappera Star + sur 19 maitandis que la fin définitive sera diffusée sur 26. En ce sens, Mandy Moore a été interviewée par Jimmy Fallon et a révélé ce qui lui est arrivé lorsqu’elle a entendu la fin. « Après avoir lu l’avant-dernier épisode, j’ai vomi. C’est peut-être parce qu’il est très proche de moi personnellement. Parce que c’était ma vie depuis six ans. C’est comme si je devais simultanément dire au revoir au personnage, à ma famille et à mes amis sur le plateau.”.

L’actrice de Rebecca a ajouté: « Ces personnages disent aussi au revoir. Il y avait beaucoup de choses là-bas”. Avant la première de la finale sur Star+, le protagoniste de C’est nous Il a été encouragé à anticiper ce que les téléspectateurs ressentiront : « ELa fin ressemble un peu plus à un câlin, mais l’avant-dernière m’a détruit. J’ai l’impression que ça pourrait aussi détruire les gens qui suivent la série”.

