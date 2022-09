La réaction incontournable de Zendaya à une blague envers Leonardo DiCaprio aux Emmys 2022

in

Emmy Awards

Le soir des Emmy Awards, Zendaya a été prise pour cible par l’animateur pour une farce se moquant de Leonardo DiCaprio. Voyez comment l’actrice a réagi !

©Getty/TNTLa réaction incontournable de Zendaya à une farce de Leonardo DiCaprio aux Emmys 2022.

L’Académie des arts et des sciences de la télévision célèbre la 74e édition du Emmy Awards au Microsoft Theater de Los Angeles, où de multiples stars du petit écran sont venues vivre une nouvelle soirée spéciale. Zendaya est l’une des personnes présentes au gala et au milieu d’un des monologues comiques classiques de l’animateur, elle a été ciblée pour une blague sur Leonardo DiCaprio.

Zendaya Elle est nominée pour la meilleure actrice principale dans une série dramatique pour son rôle de Rue dans la deuxième saison de euphorie, cherchant à répéter ce qui a été obtenu il y a quelques années lorsqu’elle est devenue la plus jeune femme à remporter le prix. Elle est arrivée sur le tapis rouge dans une robe noire qui a fait parler ses fans sur les réseaux sociaux et est la favorite pour remporter à nouveau le trophée.

+ La réaction de Zendaya à une blague de Leo DiCaprio

Le chef d’orchestre de la cérémonie choisi par la production cette année est Kenan Thompson, qui est reconnu aux États-Unis pour être l’un des plus anciens membres de la distribution de Saturday Night Live, l’émission humoristique historique. Après quelques récompenses importantes, il a pris la parole pour donner un petit monologue et s’est adressé à l’actrice de euphorie pour une blague

« Zendaya vient d’avoir 26 ans. Un âge difficile à Hollywood. Tu es assez jeune pour jouer un adolescent, mais pas assez jeune pour sortir avec Leonardo DiCaprio », c’est ce qu’a dit Kenan Thompson. En principe, Zendaya sourit en remerciement de son anniversaire, mais après le commentaire sur Di Caprio Il ne fait rien d’autre que se couvrir le visage.

Leonardo DiCaprio vient de se séparer après quatre ans de relation avec Camila Morronemais le plus frappant est que aucune de ses relations connues n’a plus de 25 ans, il est donc toujours considéré comme un motif de ridicule envers l’acteur. Pour le moment, on ne sait pas quelle en était la raison ou si la star de titanesque est dans une nouvelle romance.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂